Nuevo frente frío ingresará al país esta semana

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer que durante la presente semana, la última de noviembre, se tiene previsto el ingreso de un nuevo frente frío al territorio guatemalteco.
De acuerdo con el ente científico, entre el 24 y el 30 de noviembre el país experimentará cambios importantes en las condiciones del clima, con descenso de temperatura en varias regiones y la presencia de lluvias locales.
El monitoreo refleja que el frente frío ingresará al país el miércoles 26, generando también un aumento en la humedad.
"Estas condiciones podrían provocar lluvias aisladas en regiones del Caribe y del Norte del territorio nacional, por lo que se recomienda precaución a los pobladores de estas áreas, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos", expresó el ente científico.