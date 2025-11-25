María Castañeda denuncia a exministro de Gobernación

María Marta Castañeda Torres presentó una querella en contra del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, al considerar que utilizó su nombre como "cortina de humo" para evadir el tema de la fuga de 20 privados de libertad de la cárcel Fraijanes II.
Castañeda Torres es pareja del líder pandillero del Barrio 18 Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias "el Lobo", y actualmente enfrenta proceso penal por su presunta vinculación con el segundo ataque registrado en contra de una funcionaria del Ministerio Público.
Según se tuvo de conocimiento, la denuncia que planteó el pasado 17 de noviembre se derivó de declaraciones hechas en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el pasado 14 de octubre, por el entonces titular de la cartera de Gobernación, en el cual se abordó la crisis por la fuga de los privados de libertad y se le preguntó la posibilidad acerca de si lo que ocurría en el país en ese momento tendría alguna relación con la captura de Castañeda Torres, a lo cual respondió:
"Pienso que sí, por una razón muy importante: ‘El lobo’ es el líder, pero la ejecutora operativa era ella, en las calles. Teniéndola privada de libertad, en condiciones que va a ser muy difícil que pueda salir en el corto plazo, evidentemente presume crisis en la estructura organizativa. No hay que olvidar una cosa: no son pandillas juveniles, son crimen organizado, estructurado, con logística, con dinero, con proceso de lavado de activos, con arsenal armamentístico, son grupos de alto impacto del crimen organizado. Por tal, la respuesta. Yo estoy convencido que en la medida esta acción, que es Barrio 18, está enmarcada dentro de esa necesidad de reorganización que tienen ellos por la ausencia en el terreno de María Marta".
Castañeda señala de cinco delitos al exministro y pide su captura
Con estas declaraciones, Castañeda Torres consideró que el entonces ministro buscaba evadir el tema de la fuga de 20 lideres del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II y señaló que, además de poner en peligro a su familia, el exfuncionario busca evadir la investigación de los ilícitos penales que cometió como funcionario, indicando que ella es la responsable.
Por tales hechos, la denunciante consideró que el exministro pudo haber cometido los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, falsedad material, falsedad ideológica y obstaculización a la acción penal.
En la querella, asignada al Juzgado Segundo Penal, Castañeda Torres solicitó que se le gire orden de captura y que dentro del proceso se le reconozca como víctima. Asimismo, que al momento de que se llegara a dictar una condena, al exfuncionario se le imponga el pago de Q1 millón 900 mil en concepto de reparación digna.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7