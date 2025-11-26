Bancada VOS indica que no votaron por el presupuesto

A través de un comunicado la Bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad -VOS- señaló que no votaron por el Presupuesto 2026. "No votamos por el Presupuesto 2026 debido a que nuestro voto se basa en un análisis riguroso, técnico y responsable, orientado al bienestar de Guatemala y no a intereses particulares.", indicó la bancada.
Agregó que tras revisar detalladamente el contenido del presupuesto aprobado, concluimos que no contribuye a fomentar el desarrollo ni el bienestar de la población. Por el contrario, carece de una orientación social y estratégica que responda a las necesidades urgentes del país.
La bancada señaló que dicho presupuesto no asigna recursos significativos para inversión social, especialmente en áreas que combaten la pobreza, la desnutrición infantil y la desigualdad. "La seguridad ciudadana no se ve fortalecida, dejando en vulnerabilidad a miles de guatemaltecos." añadió.
Además de la falta de enfoque social, el presupuesto incluye asignaciones cuestionadas que pueden estimular prácticas de corrupción, advirtió la bancada.
La bancada también manifestó preocupación por la aparición de asignaciones sorpresivas y millonarias a organizaciones no gubernamentales, muchas sin trayectoria ni controles adecuados, lo que propicia opacidad y corrupción.
Dentro de la asignación fiscal 2026, quedo asignado un estimado de Q4 mil 491 millones 416 mil, que será ejecutada por los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), al respecto el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala (Anam), Sebastián Siero, dijo que con eso se permitirá que en ejecuten obras más ágil.