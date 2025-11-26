CC deja sin inmunidad a secretarios de Presidencia

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió este miércoles 26 de noviembre suspender algunas frases de la Ley del Organismo Ejecutivo y, en consecuencia, dejó sin derecho de antejuicio a cuatro secretarios de la Presidencia de la República.
Los magistrados del alto tribunal constitucional hicieron el análisis correspondiente con respecto a una inconstitucionalidad planteada por el exdiputado al Congreso, Fernando Linares Beltranena, en contra de la referida ley, y determinaron aceptar la misma.
En la resolución, la CC dejó en suspenso la frase que indica "y gozará del derecho de antejuicio en la misma forma" de los artículos 11, 12 y 14 y 14 Ter de la ley del Ejecutivo, en los que se contemplan las funciones y derechos de los secretarios de Comunicación Social, de Coordinación Ejecutiva, de Planificación y Programación y de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia.
Como consecuencia de la decisión de los togados, queda establecido que los titulares de las secretarías antes mencionadas no cuentan con inmunidad.
Mientras tanto, entre quienes sí gozan de la prerrogativa de antejuicio se encuentran el secretario general y el secretario privado de la Presidencia.
Recientes cambios en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
El mandatario Bernardo Arévalo anunció el pasado lunes 17 de noviembre cambios en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Su titular, Santiago Palomo, fue designado como embajador de Guatemala ante el Vaticano y, en su lugar, asumió Karina García Ruano.
El presidente informó sobre estas modificaciones durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde agradeció el trabajo realizado por Palomo en su función de portavoz presidencial y, anteriormente, desde la Comisión Nacional contra la Corrupción, para ahora sumarse a un nuevo esfuerzo enfocado en el país.
Agregó que Palomo pasa ahora a asumir funciones dentro del Gobierno de la República como embajador de Guatemala ante el Vaticano, a donde se irá próximamente con la tarea especial de preparar el viaje del Santo Padre, el Papa León XIV a Guatemala, para lo cual ya su Gobierno presentó la invitación correspondiente.
Como nueva secretaria de Comunicación fue nombrada García Ruano, a quien describió como una profesional con más de 25 años de experiencia y que ha trabajado en temas de gestión estratégica, gobernabilidad y asuntos públicos. Compartió que ha sido columnista, productora y periodista en diversos medios de comunicación.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7