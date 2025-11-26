 CC deja sin inmunidad a secretarios de Presidencia
Nacionales

CC suspende frases de Ley del Ejecutivo y deja sin inmunidad a secretarios de Presidencia

El fallo del máximo tribunal constitucional se dio a conocer este miércoles 26 de noviembre.

Compartir:
Palacio Nacional de Guatemala., Gobierno de Guatemala
Palacio Nacional de Guatemala. / FOTO: Gobierno de Guatemala

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió este miércoles 26 de noviembre suspender algunas frases de la Ley del Organismo Ejecutivo y, en consecuencia, dejó sin derecho de antejuicio a cuatro secretarios de la Presidencia de la República.

Los magistrados del alto tribunal constitucional hicieron el análisis correspondiente con respecto a una inconstitucionalidad planteada por el exdiputado al Congreso, Fernando Linares Beltranena, en contra de la referida ley, y determinaron aceptar la misma.

En la resolución, la CC dejó en suspenso la frase que indica "y gozará del derecho de antejuicio en la misma forma" de los artículos 11, 12 y 14 y 14 Ter de la ley del Ejecutivo, en los que se contemplan las funciones y derechos de los secretarios de Comunicación Social, de Coordinación Ejecutiva, de Planificación y Programación y de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia.

Como consecuencia de la decisión de los togados, queda establecido que los titulares de las secretarías antes mencionadas no cuentan con inmunidad.

Mientras tanto, entre quienes sí gozan de la prerrogativa de antejuicio se encuentran el secretario general y el secretario privado de la Presidencia.

* Le puede interesar:

Recientes cambios en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

El mandatario Bernardo Arévalo anunció el pasado lunes 17 de noviembre cambios en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Su titular, Santiago Palomo, fue designado como embajador de Guatemala ante el Vaticano y, en su lugar, asumió Karina García Ruano.

El presidente informó sobre estas modificaciones durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde agradeció el trabajo realizado por Palomo en su función de portavoz presidencial y, anteriormente, desde la Comisión Nacional contra la Corrupción, para ahora sumarse a un nuevo esfuerzo enfocado en el país.

Agregó que Palomo pasa ahora a asumir funciones dentro del Gobierno de la República como embajador de Guatemala ante el Vaticano, a donde se irá próximamente con la tarea especial de preparar el viaje del Santo Padre, el Papa León XIV a Guatemala, para lo cual ya su Gobierno presentó la invitación correspondiente.

Como nueva secretaria de Comunicación fue nombrada García Ruano, a quien describió como una profesional con más de 25 años de experiencia y que ha trabajado en temas de gestión estratégica, gobernabilidad y asuntos públicos. Compartió que ha sido columnista, productora y periodista en diversos medios de comunicación.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Arévalo reitera compromiso para promover desarrollo tras aprobación del Presupuesto 2026t
Nacionales

Arévalo reitera compromiso para promover desarrollo tras aprobación del Presupuesto 2026

09:56 AM, Nov 26
Jhonny Cubero muestra su apoyo a Xelajú previo a la final de la Copa Centroamericanat
Deportes

Jhonny Cubero muestra su apoyo a Xelajú previo a la final de la Copa Centroamericana

10:48 AM, Nov 26
Fuga de reo en cárcel Canadá: las circunstancias y acciones tomadast
Nacionales

Fuga de reo en cárcel "Canadá": las circunstancias y acciones tomadas

08:50 AM, Nov 26
Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño y CEO de Miss Universot
Farándula

Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño y CEO de Miss Universo

10:21 AM, Nov 26

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosCorrupciónSeguridadFutbol GuatemaltecoSelección NacionalPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos