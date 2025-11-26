 Difunden video del ataque armado que dejó una mujer muerta en Escuintla
Nacionales

Difunden video del ataque armado que dejó una mujer muerta en Escuintla

Impactantes imágenes muestran asesinato de mujer en la zona 1 de Escuintla.

Mujer asesinada en Escuintla. , Capturan de pantalla video de X.
Mujer asesinada en Escuintla. / FOTO: Capturan de pantalla video de X.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran el momento exacto en que un sicario dispara contra una mujer en Escuintla, generando conmoción entre vecinos y transeúntes.

En las grabaciones, la víctima, posteriormente identificada como Dinora Isabel Castillo, se encuentra cerca de unas motocicletas estacionadas mientras varios peatones y vehículos pasan por el lugar, aparentemente sin percibir lo que está por ocurrir.

Dos hombres caminan frente a la mujer sin relación aparente con el hecho. Segundos después, un tercero, vestido con playera café y pantalón de lona gris, se acerca. Antes de llegar, se observa cómo se toca un arma que llevaba en la espalda; al acercarse a la víctima, saca el arma y dispara a plena luz del día, frente a varias personas.

Tras los disparos, el atacante guarda el arma y huye por la misma ruta por la que llegó. Según testigos, un cómplice lo esperaba a bordo de una motocicleta para facilitar su escape. Ninguno de los presentes logró retenerlo, mientras la multitud se agrupaba alrededor de la víctima.

Investigan el crimen 

Los cuerpos de socorro llegaron al lugar, pero Castillo ya había fallecido debido a al menos tres impactos mortales. El ataque ocurrió alrededor de las 4:40 horas del martes 25 de noviembre de 2025, sobre la 5ta avenida y 8va calle de la zona 1 de Escuintla, generando pánico entre vecinos que aseguran sentirse cada vez más vulnerables ante la escalada de violencia que afecta al municipio.

Las autoridades han iniciado el análisis de las imágenes con el objetivo de identificar y capturar al responsable, mientras la comunidad exige acciones contundentes para frenar el creciente descontrol delictivo que viven día a día. Vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades locales para reforzar la seguridad y garantizar protección a los ciudadanos.

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosCorrupciónSeguridadFutbol GuatemaltecoSelección NacionalPNC
