 Banda de robabaterías queda expuesta por la PMT
Banda de robabaterías queda expuesta en grabación difundida por la PMT

Cámaras revelan el recorrido nocturno de una banda que roba baterías.

PMT de Ciudad Vieja difunde video que exhibe el método de una peligrosa banda nocturna., Captura de pantalla video Facebook.
PMT de Ciudad Vieja difunde video que exhibe el método de una peligrosa banda nocturna. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Ciudad Vieja, Sacatepéquez, difundió en redes sociales un video que muestra con claridad el modo de operar de una banda dedicada al hurto de baterías y pertenencias dentro de vehículos estacionados en la vía pública.

Las grabaciones, captadas durante la noche por cámaras de seguridad del sector, evidencian cómo tres individuos recorren una cuadra donde varios automóviles permanecen estacionados. Los sujetos se detienen frente a un picop blanco, lo abren sin mayor dificultad y, en menos de un minuto, sustraen la batería junto con otros objetos del interior. El robo se ejecuta con rapidez y coordinación, sin que nadie del vecindario se percate en ese instante.

Tras completar el hurto, el trío continúa caminando por la misma calle y se acerca a una camioneta roja. Mientras dos de ellos intentan abrir el vehículo, el tercero se fija en un hombre que duerme sobre la banqueta, aparentemente en estado de ebriedad. Aprovechando su vulnerabilidad, uno de los delincuentes revisa los bolsillos del hombre para despojarlo de sus pertenencias. Sin embargo, un ruido repentino alerta a los tres implicados; levantan la vista para verificar el entorno y deciden huir de inmediato.

PMT alerta a vecinos 

La PMT de Ciudad Vieja solicitó a los habitantes extremar precauciones, evitar dejar objetos de valor dentro de los automóviles y reportar cualquier movimiento sospechoso. Además, pidieron que, si algún vecino reconoce a los individuos o posee información relevante, la comparta de inmediato a los números:

  • Centro de Monitoreo: 831-5949
  • Número de la Patrulla: 5554-0184

Robo de baterías en zona 5 capitalina 

Hace pocas semanas, otro video se viralizó en redes sociales mostrando a dos hombres robando la batería de un vehículo estacionado en la 11 avenida y 29 calle de la zona 5. Las imágenes muestran cómo un carro se detiene detrás de un picop, del cual desciende un sujeto que abre la puerta del vehículo y activa el mecanismo para liberar el capó.

Minutos después regresa junto a un cómplice, y entre ambos logran desconectar la batería y llevársela, una escena que provocó indignación entre los usuarios que compartieron el clip.

Las autoridades reiteran la importancia de denunciar para facilitar la identificación de los responsables y frenar esta modalidad de hurto que continúa expandiéndose en distintos puntos del país.

