 Incendio en mercado San Pablo: pérdidas millonarias
Nacionales

Incendio en mercado de San Pablo, San Marcos, deja pérdidas millonarias

Se desconocen las causas que originaron el incendio.

Incendio en mercado de San Pablo, San Marcos.
Incendio en mercado de San Pablo, San Marcos. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un incendio de gran magnitud se registró durante la madrugada de este jueves 27 de noviembre y consumió parte del Mercado No. 1 del municipio de San Pablo, en el departamento de San Marcos.

Elementos de los Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales trabajaron por varias horas para controlar el fuego. Se desconocen las causas que originaron el fuego.

De forma preliminar se dio a conocer que este incidente no dejó personas heridas, pues tomando en cuenta la hora en que se inició la presencia de las llamas no habría nadie trabajando todavía en el lugar.

Mientras tanto, se reportaron pérdidas millonarias, ya que el fuego arrasó con los locales y mercadería variada que era propiedad de diferentes vendedores.

Ardua labor para controlar el incendio

Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, indicó que al centro de llamadas de la institución ingresaron múltiples alertas con respecto a la emergencia que se estaba presentando en el mercado, por lo cual de inmediato se trasladaron al lugar los elementos de las 16, 20, 58 y 65 compañías.

"El oficial comandante de incidentes ordenó ubicar los vehículos de abastecimiento y contra incendios en puntos estratégicos para atacar el fuego por esos puntos y evitar que se propagara", explicó.

Añadió que para sofocar el fuego en su totalidad y poder pasar a la fase de realizar la remoción de escombros fue necesario aplicar 33 mil galones de agua.

Por su parte, Cecilio Chacaj, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales, indicó que de esa institución fueron trasladadas al mercado varias unidades contra incendios y unidades de atención pre hospitalaria de las estaciones de San Pablo, El Chayen, Catarina, San José El Rodeo, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, Tocache y Coatepeque, quienes tras más de cinco horas de trabajo lograron sofocar las llamas y evitaron que se expandiera a viviendas y negocios aledaños.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

