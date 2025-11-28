 Exabogado de Baldizón defenderá a acusados en caso Palacios
Nacionales

Exabogado de Baldizón ejercerá defensa de acusados en caso Melisa Palacios

Saúl Centeno estará a cargo de la defensa de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín.

Compartir:
María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, implicados en el crimen contra Melisa Palacios, comparecen a audiencia de recusación el martes 23 de septiembre., Omar Solís/Emisoras Unidas
María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, implicados en el crimen contra Melisa Palacios, comparecen a audiencia de recusación el martes 23 de septiembre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Los dos procesados dentro del caso que se sigue por la muerte violenta de la estudiante Melisa Palacios hicieron un cambio en cuanto a su defensa, según se confirmó este viernes 28 de noviembre. Los dos profesionales que le daban seguimiento a este expediente judicial fueron apartados con el objetivo de cambiar la estrategia.

En ese sentido, se conoció que Saúl Centeno, abogado que defendió al excandidato a la presidencia por el extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder), Manuel Baldizón, es el nuevo defensor de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, quienes son procesados por el asesinato de la joven.

Fue este día que se confirmó que los acusados decidieron prescindir de los servicios de Victoria Gobern y Daniel Hernández, que hasta ahora se habían hecho cargo de representarlos en las fases que se han llevado a cabo dentro del proceso penal. El argumento para ello es que se buscaría implementar una nueva estrategia legal.

Centeno representará a Bonilla y Marroquín en las audiencias programas para el próximo mes, cuando la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo desarrollará la vista pública de un amparo interpuesto dentro de este caso y también comparecerá a la audiencia de ofrecimiento de pruebas que está programada para el 11 de diciembre.

El caso por el crimen contra Palacios ha estado en suspenso por recursos interpuestos por los procesados con los cuales se buscaba separar a la jueza Carol Berganza, del Juzgado de Mayor Riesgo C. Sin embargo, las acciones han sido rechazadas por dos Salas de Apelaciones de Mayor Riesgo y ahora está por iniciar la fase del ofrecimiento de pruebas.

Centeno fue abogado defensor de Manuel Baldizón, procesado en diferentes casos de corrupción que incluyen Odebrecht y Transurbano. También participó en el proceso de extinción del edificio "Vista Panorámica", que fue devuelto recientemente a una empresa vinculada al político y empresario.

Jueza Berganza continúa a cargo del caso de Melisa Palacios tras rechazo de recusación

Por tercera ocasión, María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín intentaron separar a la jueza de Mayor Riesgo C del caso por la muerte de Palacios.

Bonilla denuncia estructura de cobro de sobornos

Bonilla brindó una conferencia de prensa el pasado 10 de noviembre para denunciar públicamente la supuesta existencia de una estructura en el Sistema Penitenciario que cobra sobornos a cambio de traslados y favores.

Indicó que muchos trabajadores de Presidios y los propios privados de libertad guardan silencio sobre todas las irregularidades por miedo; sin embargo, en esta ocasión decidió sacar toda la verdad a la luz, para lo cual enfatizó que ha sido apoyada y respaldada por su familia.

La procesada dentro del caso por el crimen contra Melisa Palacios reveló nombres de los presuntos involucrados, entre quienes se encuentran exautoridades del sistema. Además, dijo estar dispuesta a colaborar en las investigaciones al respecto.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Exabogado de Baldizón ejercerá defensa de acusados en caso Melisa Palaciost
Nacionales

Exabogado de Baldizón ejercerá defensa de acusados en caso Melisa Palacios

01:06 PM, Nov 28
Apertura 2025: Seis clubes aún no completan los minutos de edad limitadat
Deportes

Apertura 2025: Seis clubes aún no completan los minutos de edad limitada

12:39 PM, Nov 28
Sismo de magnitud 5.8 sacude el territorio guatemaltecot
Nacionales

Sismo de magnitud 5.8 sacude el territorio guatemalteco

02:15 PM, Nov 28
Trump pausará la migración de países del tercer mundot
Internacionales

Trump pausará la migración de "países del tercer mundo"

01:09 PM, Nov 28

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoPNCCorrupción
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos