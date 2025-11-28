Blanca Alfaro reflexiona del futuro tras su mandato en TSE

La presidenta en funciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, se refirió este viernes 28 de noviembre a la situación que enfrenta la institución, tomando en cuenta que faltan menos de cinco meses para que finalice el período de la actual magistratura.
El órgano electoral ha estado funcionando sin la presencia de cuatro magistrados titulares y el pleno ha tenido que ser integrado con suplentes para abordar una serie de temas. Esto se debe a que Gabriel Aguilera, Mynor Franco, Irma Palencia y Ranulfo Rojas están suspendidos de sus funciones por orden judicial por estar procesados dentro del caso TREP.
En ese contexto, se le preguntó a Alfaro sobre una eventual orden de captura cuando deje el cargo, lo que está previsto para marzo de 2026. Ante ello, respondió que es un tema en el que no quisiera pensar, pero que hacerlo es inevitable.
"No es lo que uno quiere pensar todos los días, pero a veces hay que pensarlo. Algunas noches, principalmente ahora en estos últimos días de noviembre, cuando saco el vehículo del parqueo del tribunal he pensado en la orden de captura", expresó en una conferencia de prensa esta mañana.
Asimismo, señaló que no descarta que pueda solicitarse un permiso para que sea el magistrado Aguilera quien entregue la presidencia del tribunal, para ella ponerse a disposición de la justicia, a lo que añadió que aún busca una salida, ya que, según sus palabras, nadie quiere estar privado de su libertad.
"Espero que el señor presidente del TSE, Gabriel Aguilera, porque yo estoy en funciones de presidencia, pida un permiso especial para entregar y eso me permita a mí no aparecer en las fotos de entrega, sino él. Y poder pedir permiso y ponerme a disposición del tribunal. Eso todavía estoy pensando en una salida, o sea, nadie quiere estar preso", continuó.
Alfaro indicó que enfrenta muchos sentimientos, porque no es solo un tema personal, sino que también está la familia. Sin embargo, indicó que son situaciones que preocupan. "En algún momento alguna que otra lágrima puede salir", expresó la magistrada.
¿Se postulará a cargos públicos?
La presidenta en funciones del TSE mencionó que no se ve en un cargo político a futuro, pues por ahora lo más importante es solventar su situación ante una posible vinculación con el caso que mantiene a sus compañeros enfrentando un proceso penal.
Ante cuestionamientos puntuales sobre si podría postularse en los procesos de elección de segundo grado previstos para 2026, Alfaro dijo que, por ahora no, ya que es parte de la ética y moral, pues existió una "exposición bastante considerable ante la población", así que esperará un tiempo para eventualmente considerar abordar una nueva ruta desde el punto de vista político. "Y ojalá no me capturen", concluyó.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7