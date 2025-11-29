Accidente de tráiler daña estación del Transmetro en zona 7

El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, informó que durante la madrugada de este sábado 29 de noviembre de 2025 ocurrió un accidente de tránsito en el Anillo Periférico. El comunicador explicó que en el lugar, un tráiler chocó en contra de una estación de Transmetro, en la zona 7 capitalina, en el sentido hacia el sur.
Montejo, en su publicación, precisó que el percance dejó daños en la infraestructura de la parada de autobús. Sin embargo, hasta el momento no se han cuantificado las perdidas por el impacto.
El portavoz indicó que durante las maniobras de limpieza y retiro de vehículo se generaron algunas complicaciones en el tránsito.
Un video publicado por Montejo evidenció que al lugar del accidente llegó una grúa para realizar los trabajos de movilización del tráiler que impactó la estructura del Transmetro.
Mientras se realizaron las maniobras de retiro, varios agentes de la Policía Municipal de Tránsito dieron instrucciones a los automovilistas para evitar complicaciones y otros percances.