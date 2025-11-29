 Accidente de tráiler daña estación del Transmetro en zona 7
Nacionales

Accidente de tráiler daña estación del Transmetro en zona 7

Accidente de tráiler daña estación del Transmetro en zona 7

Compartir:
Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron que el accidente ocurrió cuando no había pasajeros en la estación., Captura de pantalla.
Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron que el accidente ocurrió cuando no había pasajeros en la estación. / FOTO: Captura de pantalla.

El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, informó que durante la madrugada de este sábado 29 de noviembre de 2025 ocurrió un accidente de tránsito en el Anillo Periférico. El comunicador explicó que en el lugar, un tráiler chocó en contra de una estación de Transmetro, en la zona 7 capitalina, en el sentido hacia el sur. 

Montejo, en su publicación, precisó que el percance dejó daños en la infraestructura de la parada de autobús. Sin embargo, hasta el momento no se han cuantificado las perdidas por el impacto. 

El portavoz indicó que durante las maniobras de limpieza y retiro de vehículo se generaron algunas complicaciones en el tránsito.

Un video publicado por Montejo evidenció que al lugar del accidente llegó una grúa para realizar los trabajos de movilización del tráiler que impactó la estructura del Transmetro. 

Mientras se realizaron las maniobras de retiro, varios agentes de la Policía Municipal de Tránsito dieron instrucciones a los automovilistas para evitar complicaciones y otros percances.

Arévalo pide al Ejército mantenerse “libre de intereses políticos”

El mandatario, quien es el comandante general del Ejército, sostuvo que el proyecto de nación que están construyendo requiere de un Ejército fuerte, confiable y visionario.

En Portada

Insivumeh pide precauciones por frío y posibles lluviast
Nacionales

Insivumeh pide precauciones por frío y posibles lluvias

08:48 AM, Nov 29
Liga Nacional prevé cambios por la final que disputará Xelajú ante Alajuelenset
Deportes

Liga Nacional prevé cambios por la final que disputará Xelajú ante Alajuelense

08:31 AM, Nov 29
Accidente de tráiler daña estación del Transmetro en zona 7t
Nacionales

Accidente de tráiler daña estación del Transmetro en zona 7

08:13 AM, Nov 29
Zelenski denuncia ataque ruso que deja tres muertos y docenas de heridost
Internacionales

Zelenski denuncia ataque ruso que deja tres muertos y docenas de heridos

07:52 AM, Nov 29

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalSeguridadEE.UU.PNCFutbol GuatemaltecoSelección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos