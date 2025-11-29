 Cabezal averiado causa tránsito lento en ruta al Pacífico
Nacionales

Cabezal averiado causa tránsito lento en ruta al Pacífico

PMT de Villa Nueva reporta que el incidente causa reducción de un carril en el kilómetro 12.3 de la ruta al Pacifico.

Las autoridades no descartaron el uso de grúas para liberar el tránsito. , PMT de Villa Nueva.
Las autoridades no descartaron el uso de grúas para liberar el tránsito. / FOTO: PMT de Villa Nueva.

Autoridades de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT) reportaron que un cabezal se descompuso en el kilómetro 12.3 de la carretera al Pacífico, con dirección al norte, durante la mañana de este sábado 29 de noviembre de 2025. Según las imágenes compartidas por las autoridades, la unidad de transporte de carga quedó en un carril central, por lo que la citada dependencia hizo un llamado a la precaución.

Agentes de la referida PMT acudieron al lugar para dar apoyo al chofer afectado y para dar indicaciones al resto de conductores, con el fin de evitar accidentes viales. Las autoridades viales también instalaron señalización temporal en el área, porque la avería afecta especialmente a quienes viajan con destino a la Ciudad de Guatemala.

Aeronáutica emite recomendaciones a viajeros por inmovilización de aeronaves A320

Avianca inmovilizó más del 70 % de su flota A320 por una actualización urgente de software.

