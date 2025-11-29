 CIV da la bienvenida a su nueva titular Norma Zea Osorio
Nacionales

CIV da la bienvenida a su nueva titular Norma Zea Osorio

El CIV resaltó que su nueva profesional es ingeniera civil egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, entre otras credenciales.

Norma Zea, nombrada como ministra de Comunicaciones el 28 de noviembre de 2025. / Gobierno de Guatemala, Archivo.
Norma Zea, nombrada como ministra de Comunicaciones el 28 de noviembre de 2025. / Gobierno de Guatemala / FOTO: Archivo.

Por medio de sus redes sociales, El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) dio la bienvenida a su nueva titular, Norma Lisset Zea Osorio, quien llegó tras la salida de Miguel Ángel Díaz, quien asumió como interventor de FEGUA.

En un comunicado, el CIV destacó que la profesional es Ingeniera Civil egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), con maestría en Ciencias de la Ingeniería Vial (pensum cerrado) y especialización en Alianzas Público-Privadas (APP).

Además, el CIV destacó que Zea Osorio cuenta con "más de dos décadas de formación continua en infraestructura, ética pública, transparencia y modelos de inversión, respaldando una sólida preparación técnica y de gestión de proyectos".

Posee más de veinte años de experiencia en el desarrollo, planificación y supervisión de infraestructura vial en Guatemala", agregó el CIV.

Detalles de la experiencia de la nueva ministra del CIV

La cartera de Comunicaciones añadió que la funcionaria "lideró la formulación, evaluación y seguimiento de proyectos carreteros, concesiones y esquemas APP, así como planes de movilidad, programas de mantenimiento de la red y desarrollo vial a nivel nacional.

Ha brindado asesoría estratégica en Prioridades Presidenciales, enfocada en el análisis y cumplimiento de metas relacionadas con infraestructura y desarrollo territorial", narró la cartera.

Finalmente, el CIV enfatizó que "su trayectoria integra capacidad técnica, visión estratégica y de liderazgo para el fortalecimiento institucional y el desarrollo vial del país".

