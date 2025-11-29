 Desfile navideño de bandas deslumbra en el centro histórico
Fotos: Desfile navideño de bandas deslumbra en el centro histórico

En su edición número 12, el desfile navideño de bandas convocó a 190 agrupaciones de la capital y los departamentos.

El recorrido incluye 190 bandas de grupos nacionales y extranjeros., Alex Meoño
El recorrido incluye 190 bandas de grupos nacionales y extranjeros. / FOTO: Alex Meoño

El Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala retumbó la tarde de este sábado 29 de noviembre de 2025 por la celebración del 12º desfile navideño de bandas, que este año convocó la presencia de 190 bandas de la capital, los departamentos y otros países. Víctor Juárez, presidente de la comunidad de bandas, consideró que esta es "una fiesta total, por ser el desfile más grande de Latinoamérica".

Juárez añadió que para esta edición de la actividad esperan más de 25 mil espectadores. Agregó que en la actividad hay bandas invitadas desde países como México, El Salvador y Honduras.

El recorrido se iniciará en la 17 calle y 6ª. avenida de la zona 1, para pasar por todo el Paseo de la Sexta hasta llegar a la Plaza de la Constitución. El organizador comentó que esperan finalizar el recorrido a eso de las 22:00 horas, con el paso de la última banda navideña.

Según la programación del evento, las bandas estarán organizadas en 12 bloques que agruparán a 10 o más bandas. Según el anuncio realizado en las redes sociales, "el evento está dedicado a todo nuestro país".

Expectativa por desfile de bandas

Durante todo el recorrido del desfile se espera que los integrantes interpreten música navideña tradicional como los villancicos. En el recorrido predominarán los gorros de rojo y blanco de Santa Claus, las luces de Navidad, entre otras imágenes que son ícono de la fecha.

De los 25 mil espectadores que esperan los organizadores, Juárez comentó que la mayor parte de curiosos llegará al Parque Central de la zona 1. Recordó que este evento es gratis para todos los vecinos que decidan acercarse a apreciar el talento de los jóvenes que integran las bandas.

Los espectadores también pudieron observar a los integrantes de las bandas luciendo trajes de la época y disfraces como ángeles y duendes.

