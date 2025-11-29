 Capturan a sospechoso de asesinar a médico del IGSS
Capturan a sospechoso de asesinar a médico del IGSS

El señalado es requerido por la justicia, como principal sospechoso de ultimar a un médico que laboraba en el IGSS y en el hospital de la PNC.

El detenido fue llevado a la Torre de Tribunales, como parte de los protocolos., PNC de Guatemala.
El detenido fue llevado a la Torre de Tribunales, como parte de los protocolos. / FOTO: PNC de Guatemala.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la captura de un hombre requerido por la justicia, por ser el principal sospechoso de haber asesinado a un médico del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Según el reporte de las fuerzas de seguridad, la aprehensión se hizo efectiva la madrugada de este sábado 29 de noviembre de 2025.

Las investigaciones también apuntan a que la víctima de este hecho de violencia también trabajaba en el Hospital de la PNC. Sin embargo, la entidad de seguridad únicamente informó que la orden de captura en contra del sindicado fue emitida el pasado miércoles 26 de noviembre del año en curso.

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalSeguridadEE.UU.PNCFutbol GuatemaltecoSelección Nacional
