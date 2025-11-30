 Accidente de motocicleta deja un fallecido y dos heridas
Nacionales

Accidente de motocicleta deja un fallecido y dos mujeres heridas

El accidente ocurrió porque el chofer de la motocicleta, con tres personas a bordo, perdió el control en una de las calles de El Tejar, Chimaltenango.

El accidente de tránsito ocurrió en una de las calles de El Tejar, Chimaltenango., Bomberos Municipales Departamentales.
El accidente de tránsito ocurrió en una de las calles de El Tejar, Chimaltenango. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.

Vecinos de El Tejar, Chimaltenango, llamaron al número de emergencias 1554 de Bomberos Municipales Departamentales para reportar un accidente de motocicleta, durante la madrugada de este domingo 30 de noviembre. Al llegar al lugar, paramédicos confirmaron la muerte de un hombre y encontraron a dos mujeres heridas.

Tras prestar los primeros auxilios, los profesionales de la salud trasladaron a las dos damas hacia la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango. En tanto, el hombre fallecido permaneció en el lugar del accidente, a la espera de la llegada del Ministerio Público para los trámites de rigor.

Los rescatistas describieron que el conductor de la motocicleta, con tres personas a bordo, perdieron el control del vehículo por causas desconocidas, por lo que chocaron en contra de una vivienda.

Los rescatistas que atendieron la emergencia fueron integrantes de los Bomberos Municipales Departamentales, de la estación de El Tejar. Los técnicos en urgencias médicas atendieron el hecho a bordo de las unidades AD-133, RD-17 y RD-125.

