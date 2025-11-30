 ¿Dónde comprar pinabete legal? Esta es una lista de lugares
Nacionales

¿Dónde comprar pinabete legal? Esta es una lista de lugares

Autoridades establecieron las ferias del pinabete para fomentar la adquisición legal de la especie de árboles para decoración navideña.

Compartir:
Las autoridades pidieron visitar las ferias del pinabete para comprar maderos legales., Omar Solís/Emisoras Unidas
Las autoridades pidieron visitar las ferias del pinabete para comprar maderos legales. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), junto al Instituto Nacional de Bosques (INAB) y autoridades que conforman parte del Consejo Coordinador de la Estrategia Nacional para la Conservación del Pinabete, establecieron las ferias del pinabete para fomentar la adquisición legal. Actualmente se tienen habilitados 94 puntos en el país donde se puede comprar pinabete de forma legal, siendo 150 plantaciones y 44 puntos de venta.

Las ferias están ubicadas en diferentes lugares a nivel nacional, donde se podrá adquirir el pinabete y sus derivados, con sus debidos marchamos de autorización que aseguran que el producto viene de una plantación debidamente autorizada y con manejo sostenible, sostuvieron las autoridades.

Según las entidades relacionadas al tema, en Guatemala hay 27 puntos de venta, entre los que figuran los siguientes:

  • Mercado de artesanías La Aurora,
  • La 15 avenida y 50 calle de la zona 12, avenida Petapa.
  • Hay una plantación en el kilómetro 32.5, carretera a Mataquescuintla y San José Pinula.
  • En Sacatepéquez, en el kilómetro 29 ruta Interamericana, San Lucas Sacatepéquez.
  • En Tecpán Chimaltenango, se puede ubicar una plantación de pinabete en el kilómetro 100 carretera Interamericana y cuatro puntos más.
Foto embed
Las ferias del pinabete son la mejor opción para comprar maderos legales.

Para comprar pinabete en los departamentos

Otros puntos de venta de la especie se ubican en Mataquescuintla y San Marcos, donde hay plantaciones de pinabete en 12 lugares y un punto de venta en la plaza cívica de San Pedro Sacatepéquez.

En Quetzaltenango, hay 23 plantaciones de pinabete y puntos de venta; en Totonicapán hay plantaciones de pinabete en la aldea San Antonio Pasajoc, Momostenango, y hay un punto de venta en el kilómetro 189, barrio La Ciénaga, San Cristóbal.

En Sololá, hay plantaciones de pinabete ubicadas en varias comunidades como, Pixabal, Los Encuentros, San Juan y El Asencio.

En Huehuetenango hay 16 puntos de plantaciones de pinabete y uno de estos está en el kilómetro 259, aldea Cambote, zona 11, calzada principal Kaibil Balam, Huehuetenango.

Las autoridades también explicaron que hay puntos de venta en distintos lugares del Quiché.

Con información de la periodista Estela Noj.

Anuncian operativos en Campo Marte por evento masivo

La PMT de Guatemala implementará un operativo que constará de 150 agentes y 2 mil señales temporales.

En Portada

Definidos los cuartos de final del Apertura 2025t
Deportes

Definidos los cuartos de final del Apertura 2025

04:58 PM, Nov 30
Conmoción en Escuintla por muerte de Rosalío, niño de 10 añost
Nacionales

Conmoción en Escuintla por muerte de Rosalío, niño de 10 años

03:28 PM, Nov 30
Anuncian operativos en Campo Marte por evento masivot
Nacionales

Anuncian operativos en Campo Marte por evento masivo

10:03 AM, Nov 30
Comunicaciones tocó fondo: el peor torneo en 76 años de historiat
Deportes

Comunicaciones tocó fondo: el peor torneo en 76 años de historia

05:22 PM, Nov 30

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoPNCEE.UU.Donald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos