¿Dónde comprar pinabete legal? Esta es una lista de lugares

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), junto al Instituto Nacional de Bosques (INAB) y autoridades que conforman parte del Consejo Coordinador de la Estrategia Nacional para la Conservación del Pinabete, establecieron las ferias del pinabete para fomentar la adquisición legal. Actualmente se tienen habilitados 94 puntos en el país donde se puede comprar pinabete de forma legal, siendo 150 plantaciones y 44 puntos de venta.
Las ferias están ubicadas en diferentes lugares a nivel nacional, donde se podrá adquirir el pinabete y sus derivados, con sus debidos marchamos de autorización que aseguran que el producto viene de una plantación debidamente autorizada y con manejo sostenible, sostuvieron las autoridades.
Según las entidades relacionadas al tema, en Guatemala hay 27 puntos de venta, entre los que figuran los siguientes:
- Mercado de artesanías La Aurora,
- La 15 avenida y 50 calle de la zona 12, avenida Petapa.
- Hay una plantación en el kilómetro 32.5, carretera a Mataquescuintla y San José Pinula.
- En Sacatepéquez, en el kilómetro 29 ruta Interamericana, San Lucas Sacatepéquez.
- En Tecpán Chimaltenango, se puede ubicar una plantación de pinabete en el kilómetro 100 carretera Interamericana y cuatro puntos más.
Para comprar pinabete en los departamentos
Otros puntos de venta de la especie se ubican en Mataquescuintla y San Marcos, donde hay plantaciones de pinabete en 12 lugares y un punto de venta en la plaza cívica de San Pedro Sacatepéquez.
En Quetzaltenango, hay 23 plantaciones de pinabete y puntos de venta; en Totonicapán hay plantaciones de pinabete en la aldea San Antonio Pasajoc, Momostenango, y hay un punto de venta en el kilómetro 189, barrio La Ciénaga, San Cristóbal.
En Sololá, hay plantaciones de pinabete ubicadas en varias comunidades como, Pixabal, Los Encuentros, San Juan y El Asencio.
En Huehuetenango hay 16 puntos de plantaciones de pinabete y uno de estos está en el kilómetro 259, aldea Cambote, zona 11, calzada principal Kaibil Balam, Huehuetenango.
Las autoridades también explicaron que hay puntos de venta en distintos lugares del Quiché.
Con información de la periodista Estela Noj.