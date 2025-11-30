 Guatemaltecos disfrutan del Open Base 2025 en la FAG
Fotos: Guatemaltecos disfrutan espectáculo aéreo en la FAG

Aviones de exhibición fueron presentados durante este domingo, en una actividad que coincidió con el 104 aniversario de fundación de la FAG.

Las instalaciones de la FAG lucieron abarrotadas para el Open Base 2025. / FOTO: Álex Meoño.

Las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) se vistieron de gala este domingo 30 de noviembre por la celebración del "Open Base 2025" en el que cientos de guatemaltecos pudieron apreciar las habilidades de los pilotos guatemaltecos en aeronaves especiales.

Douglas Celada, historiador y fotógrafo, comentó que la actividad coincidió con la celebración del 104 aniversario de fundación de la FAG, institución en la que ha podido servir durante 20 años en el proceso de restauración de varias aeronaves históricas, para el disfrute de la población guatemalteca.

Celada agregó que el evento fue organizado por la Comandancia de la FAG, el Comando Aéreo Central y la Comandancia de Mantenimiento. El experto añadió que durante la actividad los asistentes pudieron presenciar varios puntos especiales, como el de un helicóptero especial que realizará varias maniobras con la Brigada Humanitaria de Rescate.

Además, los conductores darán algunas muestras de talento en aeronaves de ala fija, mientras el público disfruta de una exposición de aviones.

"Algunas aeronaves estarán abiertas al público para que puedan subir y probar de las mismas, compartiendo con la familia", describió Celada.

Apertura de la actividad

Celada fue el maestro de ceremonia de la actividad y se encargó de darle la bienvenida a los asistentes. Uno de los primeros puntos fue agradecer a Dios por el desarrollo del evento y a los asistentes por su apoyo.

"Estoy eternamente agradecido con cada uno de ustedes, por el apoyo que me han brindado, por la motivación", expresó.

Celada dijo a los asistentes que en exhibición contaron con una nave en restauración, del modelo T-33, el Escuadrón de Quetzales y un Cessna A37B en el esquema acrobático, que data de 1971.

Integrantes del Ejército de Guatemala también presentaron una exhibición canina durante el Open Base 2025, en la que perros entrenados realizaron acrobacias, con la ayuda de varios soldados de la institución castrense.

