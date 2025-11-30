Luces Campero iluminan la Navidad en la Noche de los Deseos

El aire se llenó de emoción y los corazones de ilusión en la Noche de los Deseos 2025, con las Luces Campero que en esta edición arrancaron con un espectáculo de drones de última generación frente a miles de asistentes. Algunos guatemaltecos se dieron cita al Campo Marte, en la zona 5 y otros optaron por ir a las partes altas de la Ciudad de Guatemala para presenciar la actividad que este año cumplió 35 años de tradición.
Durante los primeros minutos del evento, los drones formaron la figura de Pollito Campero, mascota oficial de la firma; posteriormente, formaron personajes de la Navidad, incluyendo esferas y el logo de la marca. Minutos más tarde, arrancaron los gritos de emoción con la ejecución de los juegos pirotécnicos.
La Noche de los Deseos de Campero marca el inicio de la temporada navideña de manera oficial en el país y por eso la expectativa que genera todos los años. Durante la ejecución del show de drones y de luces, quienes se presentaron al Campo Marte pudieron escuchar música navideña en enormes altavoces instalados en el escenario oficial.
Al finalizar el conteo regresivo, el cielo se iluminó de colores y figuras que deleitaron a los guatemaltecos. Algunos decidieron seguir el evento por medio de transmisiones en vivo en internet.
Luces Campero en los departamentos
Previo al espectáculo de la capital, Campero anunció la misma actividad para departamentos como Quetzaltenango, que se celebró el 15 de este mismo mes.
Los residentes de Chiquimula también vivieron el espectáculo el pasado 22 de noviembre. En la programación, todas los eventos empezaron a las 17:00 horas con un espectáculo familiar y cerca de las 19:00 horas inició el show aéreo.
Seguridad en el Campo Marte
Diferentes instituciones de seguridad trabajaron en los alrededores del evento, como la Policía Nacional Civil que desplegó un operativo de prevención para evitar hechos delictivos en contra de las familias que llegaron a ser parte de la actividad.
Asimismo, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala implementó un operativo en el lugar para evitar aglomeraciones vehiculares. Los encargados de esta institución informaron que en el lugar desplegaron una fuerza policial de 150 agentes.