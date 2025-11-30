PNC realiza operativos de prevención en el barrio El Gallito

La Policía Nacional Civil (PNC) desarrolló un operativo de prevención en distintas calles y avenidas del barrio El Gallito, durante este domingo 30 de noviembre. En redes sociales, la institución de seguridad utilizó la consigna: "El barrio El Gallito, zona 3, es de familias honradas y trabajadoras; los delincuentes deben salir de allí directo a las cárceles".
Asimismo, la PNC agregó que en las acciones participaron policías de diferentes comisarías y especialidades, realizando patrullajes e intervenciones a pie. Las acciones también se extendieron a callejones para identificar personas y vehículos, con el fin de localizar ilícitos y evitar hechos criminales.
La PNC informó que durante los procedimientos hicieron uso de la tecnología para identificar a las personas con apariencia de pandilleros y que no cuenten con documentos respectivos. "Sin excusa se prioriza la seguridad de los buenos ciudadanos", destacó la institución policial.
Los agentes documentaron su trabajo por medio de fotografías y videos en los que se logró apreciar cómo varios motoristas fueron parte de un proceso de registro e identificación.
De la misma forma, los uniformados revisaron vehículos de cuatro puertas, incluyendo taxis. Las acciones estuvieron enfocadas en jóvenes y adultos residentes de este sector de la zona 3 capitalina.
Historial de Operativos en El Gallito
El pasado 25 de septiembre de 2025 la PNC también realizó operativos en este sector de la capital. En ese momento, las autoridades se enfocaron en desmantelar guaridas de la Mara Salvatrucha.
Los operativos de esa ocasión fueron a gran escala y lograron detener a 14 presuntos pandilleros. Asimismo, decomisaron alrededor de 30 armas de fuego y varios vehículos como carros y motocicletas.
Dentro del arsenal encontrado, la PNC describió el hallazgo de dos fusiles AR15, una subametralladora, 14 carabinas, dos escopetas y 10 pistolas calibre 9mm, siendo un total de 29 armas de fuego de distintos calibres.
En ese orden, fueron decomisados cuatro radios portátiles, 13 chalecos antibalas, 18 celulares, 160 colmillos con cocaína,165 cápsulas con cocaína y 875 piedras de crack y una máquina para contar dinero.