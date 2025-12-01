 Tres detenidos por robo a camión de valores en Zacapa
Nacionales

Tres detenidos por robo a camión de valores en Zacapa

Los sospechosos laboraban como guardias de seguridad privada que custodiaban el camión asaltado.

Compartir:
Capturan a tres guardias de seguridad por atraco a camión de valores en Zacapa
. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad capturaron este lunes, 1 de diciembre, a tres guardias de seguridad privada por presuntamente estar involucrados en el atraco a un camión de valores, el cual custodiaban. El hecho ocurrió en abril de 2024, en jurisdicción del municipio de Gualán, Zacapa.

Los sospechosos fueron ubicados en el marco de un allanamiento realizado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala; y en Jocotán, Chiquimula, en seguimiento de las investigaciones por este asalto que dejó a un custodio fallecido y dos heridos.

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que estas diligencias estuvieron a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de esa institución, que trabajaron en coordinación con personal fiscal de diferentes unidades del Ministerio Público.

* Le puede interesar:

Guatemala incauta más de 600 paquetes de cocaína en el Pacífico procedentes de Suramérica

El alijo de cocaína fue encontrado tras una investigación sobre una embarcación que arribó a las costas guatemaltecas.

Los detenidos

En las diligencias realizadas este día en la colonia Pamplona, zona 13 capitalina, fueron capturados Héctor Rodolfo Ratzán Tzic, de 36 años; y Héctor Manuel Caal Xí, de 29 años.

Los individuos son requeridos por un Juzgado de Zacapa por estar sindicados de los delitos de asesinato, robo agravado, robo agravado en grado de tentativa y obstaculización a la acción penal, según la orden de captura emitida el 28 de noviembre.

De acuerdo con la investigación, ambos laboraban como guardias de seguridad privada que custodiaban el camión robado. También se estableció que Ratzán tiene un antecedente por lesiones culposas del 24 de febrero del 2020.

Por aparte, se informó que en San Juan Ermita, Jocotán, Chiquimula, fue detenido otro hombre vinculado a este mismo caso. Se trata de Marco Vinicio Paiz Juárez, de 42 años, a quien los investigadores Contra la Delincuencia Organizada ubicaron y dieron cumplimiento a una orden de captura vigente en su contra.

La institución de seguridad indicó que los tres aprehendidos fueron puestos a disposición del juzgado respectivo para dilucidar su situación legal.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Comisionada de la CIDH: No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguidot
Nacionales

Comisionada de la CIDH: "No hay ningún otro país, como en el caso de Guatemala, que la gente le tiene tanto miedo a ser criminalizado y perseguido"

10:45 AM, Dic 01
Técnico de Alajuelense pide respeto para Xelajú MCt
Deportes

Técnico de Alajuelense "pide respeto" para Xelajú MC

10:32 AM, Dic 01
La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redest
Viral

La fiebre de Stranger Things llega hasta el Transmetro y causa furor en redes

09:06 AM, Dic 01
Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensajet
Farándula

Tras las declaraciones de Pedro Cuevas, Florecita Cobián envía mensaje

08:36 AM, Dic 01

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoDonald TrumpPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos