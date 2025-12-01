Tres detenidos por robo a camión de valores en Zacapa

Las fuerzas de seguridad capturaron este lunes, 1 de diciembre, a tres guardias de seguridad privada por presuntamente estar involucrados en el atraco a un camión de valores, el cual custodiaban. El hecho ocurrió en abril de 2024, en jurisdicción del municipio de Gualán, Zacapa.
Los sospechosos fueron ubicados en el marco de un allanamiento realizado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala; y en Jocotán, Chiquimula, en seguimiento de las investigaciones por este asalto que dejó a un custodio fallecido y dos heridos.
La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que estas diligencias estuvieron a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de esa institución, que trabajaron en coordinación con personal fiscal de diferentes unidades del Ministerio Público.
Los detenidos
En las diligencias realizadas este día en la colonia Pamplona, zona 13 capitalina, fueron capturados Héctor Rodolfo Ratzán Tzic, de 36 años; y Héctor Manuel Caal Xí, de 29 años.
Los individuos son requeridos por un Juzgado de Zacapa por estar sindicados de los delitos de asesinato, robo agravado, robo agravado en grado de tentativa y obstaculización a la acción penal, según la orden de captura emitida el 28 de noviembre.
De acuerdo con la investigación, ambos laboraban como guardias de seguridad privada que custodiaban el camión robado. También se estableció que Ratzán tiene un antecedente por lesiones culposas del 24 de febrero del 2020.
Por aparte, se informó que en San Juan Ermita, Jocotán, Chiquimula, fue detenido otro hombre vinculado a este mismo caso. Se trata de Marco Vinicio Paiz Juárez, de 42 años, a quien los investigadores Contra la Delincuencia Organizada ubicaron y dieron cumplimiento a una orden de captura vigente en su contra.
La institución de seguridad indicó que los tres aprehendidos fueron puestos a disposición del juzgado respectivo para dilucidar su situación legal.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7