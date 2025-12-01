 Lanzan oficialmente el "Plan Belén" por las fiestas de fin de año
Nacionales

Lanzan oficialmente el "Plan Belén" por las fiestas de fin de año

"La prevención es un trabajo que debemos hacer todos", expresó la viceministra de Economía, Ana Prado.

Lanzamiento del Plan Belén 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
Lanzamiento del Plan Belén 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Las autoridades lanzaron este lunes, 1 de diciembre, el "Plan Belén 2025", una iniciativa interinstitucional orientada en la prevención de accidentes con la manipulación de pólvora en la pirotecnia que se usa durante las fiestas de fin de año.

Durante la conferencia de prensa, Ana Valeria Prado, viceministra de Economía, dijo que las instituciones participantes buscan sensibilizar en temas de prevención y uso adecuado de los juegos pirotécnicos.

La funcionaria enfatizó que la prevención es un trabajo que "debemos hacer todos", por ello anunció que se impartirán capacitaciones para quienes comercializan la pirotecnia y también se colocarán afiches en los puntos de venta y lugares estratégicos con recomendaciones para reducir los riesgos.

"Todos formamos parte de esto, así que tratemos de que este fin de año se dé sin consecuencias negativas para la población. (...) La labor interinstitucional se intensifica durante estas épocas con el propósito de prevenir", aseguró.

Además, instó a la población a hacer las denuncias correspondientes cuando identifiquen alguna ilegalidad, pues indicó que las autoridades necesitan la participación activa de los ciudadanos para que las entidades correspondientes puedan actuar.

Por su parte, la directora de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), Leslie Tzicap, dijo que el Plan Belén es preventivo y que por ello que intervienen varias instituciones para que la comercialización de juegos pirotécnicos sea controlada. Asimismo, dio a conocer que las multas que podrían imponer a los comercios que ofrezcan productos no autorizados podría ser desde los Q50 mil.

Emisoras  Escúchanos