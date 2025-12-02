 Aprueban bono único para personal de PNC
Nacionales

PNC anuncia aprobación de bono único para su personal

El beneficio económico será entregado a todo el personal policial, operativo y administrativo de la entidad de seguridad.

Autoridades de la PNC confirman aprobación de bono único para personal de la institución., PNC
Autoridades de la PNC confirman aprobación de bono único para personal de la institución. / FOTO: PNC

Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) anunciaron este martes, 2 de diciembre, la aprobación de un bono único que será otorgado a todo el personal de la institución como parte del cumplimiento del eje de dignificación de los trabajadores.

El director general, David Custodio Boteo, explicó en un video difundido en las redes sociales de la institución que este día fueron notificados formalmente por el Ministerio de Gobernación sobre la aprobación definitiva de esta bonificación.

Se trata de un beneficio por un monto de 5 mil quetzales que será otorgado a todo el personal policial, operativo y administrativo. Es decir que los 45 mil elementos de policía estarán gozando del mismo, aunque no se especificó una fecha para su entrega.

Héctor Prera, director general adjunto, explicó que esta es una gestión que desde un inicio fue realizada por PNC y ahora quedó aprobada por la cartera de Gobernación. Aseguró que, dentro de los ejes de dignificación, es un tema muy importante porque se vela por el beneficio de los trabajadores.

"Este mes de diciembre es de agradecer a las autoridades superiores por las gestiones realizadas en la adquisición de este bono para todo el personal policial, que también trae consigo la responsabilidad de brindar un servicio de calidad a la población guatemalteca", enfatizó.

Finalmente, el jefe policial indicó que están comprometidos con la población guatemalteca para salir adelante, construir un país mejor y más seguro.

