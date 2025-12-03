 Gobierno prepara fases para implementar subsidio de reconstrucción tras sismos
Gobierno prepara fases para implementar subsidio de reconstrucción tras sismos

En febrero de 2026 se podría iniciar la inscripción de familias que recibirán apoyo para la reconstrucción de sus viviendas que quedaron dañadas tras los sismos.

El Gobierno de Guatemala brindó detalles este miércoles, 3 de diciembre, con respecto a la aplicación de la Ley temporal del subsidio para la reconstrucción, recién aprobada en el Congreso de la República con el objetivo de apoyar a personas afectadas por los sismos que afectaron a los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez, Suchitepéquez y Jutiapa.

Según el ministro de Desarrollo, Abelardo Pinto, se espera que en febrero de 2026 se tenga la posibilidad de abrir el espacio presupuestario y fase de inscripción de familias para brindarles el apoyo respectivo.

El funcionario dijo que ya ha sido publicado el decreto que le da vida al apoyo que se les brindará a los damnificados y, según el mismo, se tienen dos meses para brindar los lineamientos generales. Explicó que, aunque la ley ya marca algunos requisitos básicos que se deben establecer, el fundamental será el que brinde la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) en cuanto a listados oficiales de viviendas dañadas.

En ese sentido, indicó que los plazos definidos reflejan que se tiene todo el próximo año para poder ejecutar lo que establece el decreto 16-2025, a través del cual se crea el Subsidio Temporal para la reconstrucción de Viviendas Familiares Afectadas por Sismos.

"Esperaríamos que alrededor del mes de febrero ya tengamos la posibilidad de tener abierto el espacio, tanto presupuestario como de la inscripción de estas familias, para poder brindarles el apoyo que corresponde", dijo Pinto esta mañana durante la conferencia de prensa "La Ronda".

