Presentan denuncias contra funcionarios de Presidios

Uno de los señalamientos es en contra del subdirector de Presidios, por cobro de la "talacha".

Foto ilustrativa de archivo.
El director de Presidios reiteró que buscan mantener el control de los penales. / FOTO: Archivo.

El director del Sistema Penitenciario (Presidios), Guillermo López, informó este miércoles 3 de diciembre que se presentaron denuncias en contra de funcionarios de la entidad por diferentes delitos. López aseguró que estas acciones forman parte de una estrategia con la que actualmente está retomando el control de los centros carcelarios.

Según el funcionario, las medidas se enfocan en la población reclusa y en los mismos trabajadores de Presidios. Como parte de esas acciones, López destacó que están trabajando con la distribución de los guardias de los penales.

Estamos tomando el control de los centros y colocando a nuestros agentes; ellos ya no deciden y eso no les gustó", declaró López.

Denuncia específica contra el subdirector

En ese contexto, el titular de Presidios describió que una de las denuncias está dirigida en contra del subdirector por sospechas de participación en el cobro de "la talacha". Sin embargo, López agregó que eso es "algo que no se ha dado".

Dentro de las acciones más recientes en el Sistema Penitenciario, el pasado 13 de septiembre de 2025 fueron consignados 10 guardias del centro carcelario Renovación 1, por sospechas de participación en el delito de extorsión.

Fuentes de Gobernación precisaron, en ese momento, que los encargados del penal estaban al frente de la guardia, custodia y seguridad de varios sectores en donde fueron localizados dispositivos de comunicación. La entidad añadió que este procedimiento se realizó en cumplimiento de los protocolos que buscan mantener el control y la seguridad dentro del Sistema Penitenciario.

Cabe destacar que estas acciones también obedecen a las medidas que se implementan en Presidios luego de que en octubre pasado se confirmara la fuga de 20 reos de Fraijanes II. Las autoridades de Presidios de ese entonces narraron que los 20 privados de libertad, todos pandilleros del barrio 18, lograron evadir los controles de seguridad de la cárcel, saliendo por la puerta principal.

Ese caso de fuga le costó el puesto al exministro de Gobernación, Francisco Jiménez y al exdirector del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez, quien también fue destituido, pese a hacer la denuncia de la evasión por medio de una conferencia de prensa.

