Detenidos tres robafurgones en Palín: hallan mercadería

Las fuerzas de seguridad confirmaron este jueves, 4 de diciembre, la captura de tres presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de furgones en el marco de un operativo que se llevó a cabo en la ruta antigua que conduce de Palín hacia Escuintla.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), el personal de la comisaría 31 se presentó hacia ese sector después de que se recibiera una alerta vía radio sobre la ubicación de un camión reportado como robado entre Amatitlán y Villa Nueva.
Al hacer la inspección correspondiente, los agentes constataron que en un terreno baldío en la colonia Palínché, Palín, estaba estacionado el camión blanco que había sido despojado a su conductor; sin embargo, se encontraba vacío y hasta entonces no se sabía del paradero de la mercadería que transportaba.
Los policías continuaron con la verificación del área y se percataron que en el lugar también se encontró un segundo camión, cuyo conductor intentó escapar al notar la presencia policial, pero fue interceptado a 100 metros del punto.
Dentro de este segundo camión se recuperó la mercadería robada, que incluía fardos de bolsas de nailon de distintos colores y tamaños.
Identifican a presuntos robafugones
Según la PNC, además del piloto que intentó darse a la fuga, en este sector también fueron detenidos otros dos sospechosos. Se trata de:
- Pascual Bernabé Rafael, de 64 años.
- Henry Gamaliel Pérez Najarro, de 41.
- Josué Alejandro Xaspot Siney, de 18.
Bernabé Rafael tiene cinco antecedentes desde 1985 hasta la fecha por delitos como riña tripartita, agresión violenta, riña tumultuaria y lesiones.
"Los detenidos no portaban facturas, ni documentación que acreditaran la procedencia de los productos localizados, que están valorados en aproximadamente en 27 mil dólares (153 mil quetzales) y cuyo destino, según los denunciantes, era El Salvador", detalló un portavoz policial.
Agregó que durante la inspección también localizaron un bloqueador satelital GPS de 18 antenas, presuntamente utilizado para inhibir sistemas de localización que puedan tener vehículos que son robados.
Los detenidos, junto a los vehículos y la mercadería recuperada, así como los indicios hallados, fueron trasladados y puestos a disposición del juzgado de turno.