 Detenidos tres robafurgones en Palín: hallan mercadería
Nacionales

Caen tres presuntos robafurgones en Palín; localizan mercadería y bloqueador GPS

La PNC logró recuperar la mercadería robada, que incluía fardos de bolsas de nailon de distintos colores y tamaños.

Compartir:
Tres presuntos robafurgones fueron capturados en Palín, Escuintla., PNC
Tres presuntos robafurgones fueron capturados en Palín, Escuintla. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad confirmaron este jueves, 4 de diciembre, la captura de tres presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de furgones en el marco de un operativo que se llevó a cabo en la ruta antigua que conduce de Palín hacia Escuintla.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), el personal de la comisaría 31 se presentó hacia ese sector después de que se recibiera una alerta vía radio sobre la ubicación de un camión reportado como robado entre Amatitlán y Villa Nueva.

Al hacer la inspección correspondiente, los agentes constataron que en un terreno baldío en la colonia Palínché, Palín, estaba estacionado el camión blanco que había sido despojado a su conductor; sin embargo, se encontraba vacío y hasta entonces no se sabía del paradero de la mercadería que transportaba.

Los policías continuaron con la verificación del área y se percataron que en el lugar también se encontró un segundo camión, cuyo conductor intentó escapar al notar la presencia policial, pero fue interceptado a 100 metros del punto.

Dentro de este segundo camión se recuperó la mercadería robada, que incluía fardos de bolsas de nailon de distintos colores y tamaños.

Foto embed
La mercadería recuperada de un camión robado que fue localizado en Palín, Escuintla. - PNC

Identifican a presuntos robafugones

Según la PNC, además del piloto que intentó darse a la fuga, en este sector también fueron detenidos otros dos sospechosos. Se trata de:  

  • Pascual Bernabé Rafael, de 64 años.
  • Henry Gamaliel Pérez Najarro, de 41.
  • Josué Alejandro Xaspot Siney, de 18.

Bernabé Rafael tiene cinco antecedentes desde 1985 hasta la fecha por delitos como riña tripartita, agresión violenta, riña tumultuaria y lesiones.

"Los detenidos no portaban facturas, ni documentación que acreditaran la procedencia de los productos localizados, que están valorados en aproximadamente en 27 mil dólares (153 mil quetzales) y cuyo destino, según los denunciantes, era El Salvador", detalló un portavoz policial.

Agregó que durante la inspección también localizaron un bloqueador satelital GPS de 18 antenas, presuntamente utilizado para inhibir sistemas de localización que puedan tener vehículos que son robados.

Los detenidos, junto a los vehículos y la mercadería recuperada, así como los indicios hallados, fueron trasladados y puestos a disposición del juzgado de turno.

Foto embed
Recuperan camión robado en Palín y localizan GPS. -

En Portada

Caen tres presuntos robafurgones en Palín; localizan mercadería y bloqueador GPSt
Nacionales

Caen tres presuntos robafurgones en Palín; localizan mercadería y bloqueador GPS

08:02 AM, Dic 04
Amarini Villatoro tras la final perdida: No sé con quién quieren quedar bient
Deportes

Amarini Villatoro tras la final perdida: "No sé con quién quieren quedar bien"

07:23 AM, Dic 04
Elecciones en Honduras: Asfura vuelve a liderar recuentot
Internacionales

Elecciones en Honduras: Asfura vuelve a liderar recuento

07:16 AM, Dic 04
Médico fue condenado a 30 meses de prisión por la muerte de Matthew Perryt
Farándula

Médico fue condenado a 30 meses de prisión por la muerte de Matthew Perry

05:59 AM, Dic 04

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald Trump#liganacionalSeguridadFutbol GuatemaltecoPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos