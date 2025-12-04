CSJ otorga amparo para equipar hospitales con tomógrafos

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio con lugar al amparo presentado por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) para que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) pueda instalar tomógrafos en los hospitales nacionales con el fin de garantizar los exámenes médicos.
La acción que promovió el referido partido se derivó de la situación que se presentó meses atrás en el Hospital General San Juan de Dios, donde no se tenía este servicio y los pacientes debían buscar otras opciones para poder someterse a los análisis que se requerían como parte del tratamiento.
Inés Castillo, integrante de la bancada verde, explicó que este amparo garantiza que, a través del ministro de Salud, se brinde apoyo necesario para adquirir los equipos que permitan dar la cobertura necesaria para la población.
"En mi calidad de jefe de la bancada UNE, he presentado acción constitucional de amparo ante la CSJ contra el ministro de Salud porque los hospitales en el país, el San Juan de Dios, el de Cuilapa y otros, no tienen tomógrafos al servicio del pueblo, por lo cual hemos acudido ante la CSJ para que la Corte pueda amparar al pueblo de Guatemala y que el sistema de salud pública, especialmente el sistema de salud, tenga equipo médico necesario para atender emergencias y atender la demanda en los servicios hospitalarios que hace el pueblo de Guatemala", dijo.
Agregó que será el MSPAS el que se encargue de las adquisiciones y deberá emitir un informe para dar a conocer el equipo que necesita cada centro asistencial.
Según se conoció, con base en el fallo emitido por el pleno de magistrados, las adquisiciones de los aparatos se harán específicamente donde se tenga la capacidad necesaria y el espacio físico adecuado para poder instalarlos.
Diputados pidieron retirar inmunidad al ministro de Salud
Los diputados de la bancada UNE presentaron en junio pasado una solicitud de retiro del derecho de antejuicio en contra del ministro de Salud Pública, Joaquín Barnoya, por considerar que no ha ejercido sus funciones como corresponden.
Los parlamentarios indicaron que también fue presentada una querella contra la viceministra de Hospitales, Sandra Carballo. Ambos funcionarios fueron señalados del delito de incumplimiento de deberes y otros cargos que puedan surgir en el marco del seguimiento del caso.
En esa ocasión, el legislador Inés Castillo mencionó que esto se debe a que los hospitales San Juan de Dios, ubicado en la Ciudad de Guatemala; y el de Cuilapa, en el departamento de Santa Rosa, no tenían activos los tomógrafos.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7