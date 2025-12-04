Ministerio de Comunicaciones presenta plan de prevención de accidentes en fin de año

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) presentó este jueves 4 de diciembre su plan de prevención de accidentes de tránsito para las fiestas de fin de año, ante el incremento de la movilidad y el riesgo en las carreteras.
El viceministro de Transportes, Fernando Suriano, indicó que la campaña "Viaja Seguro y Llega a tu Destino", es impulsada por la Dirección General de Transportes (DGT) como una apuesta coordinada de seguridad vial.
Las autoridades buscan reducir los siniestros viales y proteger a la población guatemalteca desplegando acciones específicas desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026, en un periodo caracterizado por el aumento del flujo vehicular y la celebración de fiestas.
La DGT compartió estadísticas recientes que detallan que entre el 1 de enero y el 2 de diciembre de este año, las autoridades brindaron asistencia en hechos de tránsito de 6,320 motocicletas, 1,191 vehículos de transporte pesado y 497 unidades de transporte colectivo. Por lo que es necesario fortalecer las medidas preventivas en las principales carreteras del país.
En lo que va del año, las instituciones ejecutaron más de 12,000 operativos viales y brindaron 1,484 asistencias, acciones que forman parte del trabajo interinstitucional para elevar los estándares de seguridad durante las fechas críticas.
Restricciones
El plan para las fiestas de fin de año es un esfuerzo coordinado entre:
- Dirección General de Transportes (DGT)
- Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial)
- Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)
El operativo contempla presencia en puntos estratégicos a nivel nacional para reforzar la prevención de siniestros y asegurar controles más estrictos a los buses extraurbanos, que suelen circular con mayor frecuencia y capacidad durante los feriados.
En el plan se contempla la restricción a la circulación del transporte de carga pesada en el país, implementada en los siguientes horarios:
- Desde el miércoles 24 de diciembre de 2025, a las 12:00 horas, hasta el jueves 25 a las 24:00 horas.
- Desde el miércoles 31 de diciembre de 2025, a las 12:00, hasta el jueves 1 de enero de 2026 a las 24:00.
Esta disposición no afecta a vehículos que transporten productos perecederos, alimentos, bebidas, combustibles, equipo audiovisual para eventos autorizados ni grúas de servicios, detalló la Dirección General de Transporte.
Cobertura en rutas
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) anunció un amplio acompañamiento para los viajeros durante la temporada festiva. El plan incluye:
- 371 brigadas estratégicas desplegadas en las principales rutas nacionales, especialmente en las carreteras CA-01 Occidente, CA-09 Sur, CA-01 Oriente y CA-09 Norte.
- Atención inmediata y apoyo vial permanente a los usuarios que lo requieran.
Estas acciones buscan prevenir incidentes, garantizar traslados seguros y responder de forma oportuna ante cualquier emergencia en una de las épocas con mayor circulación vehicular en Guatemala.