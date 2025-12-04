Organizaciones urgen selección por mérito y trayectoria

Diferentes organizaciones internacionales emitieron un pronunciamiento conjunto este jueves, 4 de diciembre, con el objetivo de resaltar la importancia del informe dado a conocer recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con respecto a la situación que enfrenta Guatemala.
Las entidades indicaron que el referido documento plasma el análisis riguroso y la profundidad de los hallazgos y conclusiones de la CIDH, que surgieron como resultado de la visita in loco realizada al país en julio de 2024 y del monitoreo permanente que realiza la comisión con respecto a la nación centroamericana.
Señalaron que el informe confirma que desde el cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se ha agudizado la crisis del sistema de justicia, la instrumentalización del derecho penal con fines de persecución política y la falta de independencia judicial. Añadieron que este tipo de situaciones han debilitado gravemente la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.
"Resaltamos la importancia de este informe para visibilizar la crisis democrática que enfrenta el país. La CIDH señala que ‘la criminalización se consolidó como una práctica generalizada en Guatemala’, y describe los patrones de interferencia, cooptación y abuso institucional que afectaron al Ministerio Público, al Organismo Judicial, a los órganos electorales y al sistema de pesos y contrapesos. Además, identifica a los actores involucrados en la cooptación y el debilitamiento institucional", manifestaron las organizaciones.
Recomendaciones de la CIDH
Las entidades firmantes, entre las que se encuentran Wola, Cejil e Impunity Watch, expusieron que la CIDH también compartió una serie de recomendaciones enfocadas principalmente en avanzar en reformas estructurales para garantizar la independencia judicial y mejorar los procesos de selección de autoridades del sistema de justicia conforme a los estándares internacionales.
Asimismo, cesar con el uso indebido del sistema penal con fines de criminalización, desestimar y archivar los casos contra personas criminalizadas y asegurar el derecho a la defensa. A la vez, hacer un examen independiente de la labor del Ministerio Público durante los últimos siete años y su impacto en los derechos humanos.
En ese contexto, consideraron que el informe de la CIDH es relevante de cara a los procesos de selección del Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Fiscal General y Contralor General de Cuentas que se desarrollarán en el 2026.
"En línea con las recomendaciones de la comisión, las organizaciones firmantes hacemos un llamado a las autoridades guatemaltecas a asegurar procesos de selección basados en mérito, idoneidad y trayectoria, sin criterios políticos ni clientelares", señalaron.
Sumado a ello, mencionaron la necesidad de contar con mecanismos de evaluación pública y transparente que permitan el escrutinio social y sin presiones indebidas de actores políticos, económicos o criminales.