 Capturan a implicado en secuestro de tres personas en Mixco
Implicado en secuestro de tres personas es capturado en Mixco

Hace cinco meses fue detenido también por estar señalado de robo de vehículos.

Ángelo Martínez Trejo, presunto secuestrador capturado en Mixco., PNC
Ángelo Martínez Trejo, presunto secuestrador capturado en Mixco. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad capturaron este viernes, 5 de diciembre, a un hombre señalado de ser el presunto responsable de participar en el secuestro de tres personas. El operativo se llevó a cabo en el bulevar Paseo Los Campeones, zona 4 del municipio de Mixco, Guatemala.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), el sospechoso fue identificado como de Ángelo Manfredy Martínez Trejo, de 32 años, quien es requerido por un juzgado de Guatemala por estar sindicado del delito de plagio y secuestro.

La institución detalló que el trabajo de investigación de este caso estuvo a cargo del Comando Antisecuestros y se dio en seguimiento a un caso ocurrido el pasado 26 de febrero, en el que tres hombres fueron secuestrados en un sector de la zona 2 de la Ciudad de Guatemala.

En esa ocasión, las autoridades confirmaron que las víctimas fueron liberadas por el Comando Antisecuestros, sanas y salvas, el mismo día en el que habían sido privadas de su libertad. Las tres personas fueron encontradas en la zona 7 capitalina.

Anterior detención

De acuerdo con la PNC, esta no es la primera vez en que Martínez Trejo es detenido y puesto a disposición de los órganos de justicia, pues tiene un antecedente de hace casi seis meses.

"Este hombre fue detenido el 20 de junio de este año en la colonia Monserrat II, zona 4 de Mixco. En esa ocasión, conducía un vehículo con reporte de robo, pero quedó libre y sujeto a proceso penal", detalló el portavoz

Agregó que, tras el operativo desarrollado este viernes, nuevamente este individuo fue puesto a disposición de la justicia, ahora por cargos de secuestro.

* Le puede interesar:

Liberan a niño secuestrado

Las fuerzas de seguridad confirmaron el pasado 3 de diciembre la liberación de un menor de edad que había sido secuestrado. Asimismo, en el marco del operativo que se llevó a cabo en horas de la tarde fueron capturadas tres personas que estarían involucradas en el hecho delictivo.

De acuerdo con la PNC, personas desconocidas privaron de su libertad al niño de tres años el pasado 1 de diciembre, aproximadamente a las 22:00 horas, en la colonia San Julián del municipio de Chinautla.

Los padres del afectado pusieron la denuncia respectiva ante las autoridades, que de inmediato implementaron el protocolo correspondiente a estos casos.

Según las pesquisas, los secuestradores les exigían 250 mil quetzales a sus familiares a cambio de su liberación. Sin embargo, este rescate se logró sin que se hiciera algún pago.

