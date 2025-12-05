Capturan a pastor evangélico con tres órdenes de captura por asesinato

Investigadores de la División de Información Policial (DIP) capturaron a un hombre con tres órdenes de captura por el delito de asesinato y quien para tratar de ocultarse de las autoridades se identificaba como pastor evangélico.
En Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, mediante trabajo y vigilancia de campo los investigadores detuvieron a Mario Enrique Cojoc Quej, de 41 años, requerido por tres distintos juzgados de Guatemala por asesinato; en abril y julio del año 2013 se emitieron dos órdenes y el pasado 10 de noviembre también le fue emitida otra orden por el mismo delito.
Cojoc Quej ya tiene dos antecedentes: el primero del 16 de febrero de 2009 por portación ilegal de arma de fuego defensiva y/o deportiva; transporte y/o traslado ilegal de armas de fuego, y transporte de municiones de arma de fuego y otra del 13 de abril de 2009 por asesinato.
Presuntamente, para evitar ser capturado se desempeñaba como pastor evangélico de una iglesia en Santa Cruz Verapaz.
Al momento de su identificación proporcionó datos falsos, pero fue identificado por medio del dispositivo de identificación biométrica dactilar MI3, donde se confirmó que era buscado por tres casos de asesinato.
De acuerdo a la investigación, el supuesto pastor evangélico trabajaba como guardaespaldas del narcotraficante Byron Humberto Vargas Sosa (sentenciado a 90 años de cárcel) en abril de 2008 y estaría implicado en el crimen de dos adolescentes en Estanzuela, Zacapa, caso por el que fue capturado.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*