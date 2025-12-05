 Capturan a pastor evangélico con tres órdenes de captura por asesinato
Nacionales

Capturan a pastor evangélico con tres órdenes de captura por asesinato

El ex guardaespaldas de un narcotraficante se desempeñaba como pastor de una iglesia en San Cristóbal Verapaz.

Compartir:
Mario Enrique Cojoc Quej detenido en San Cristóbal Verapaz. , Foto PNC
Mario Enrique Cojoc Quej detenido en San Cristóbal Verapaz. / FOTO: Foto PNC

Investigadores de la División de Información Policial (DIP) capturaron a un hombre con tres órdenes de captura por el delito de asesinato y quien para tratar de ocultarse de las autoridades se identificaba como pastor evangélico.

En Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, mediante trabajo y vigilancia de campo los investigadores detuvieron a Mario Enrique Cojoc Quej, de 41 años, requerido por tres distintos juzgados de Guatemala por asesinato; en abril y julio del año 2013 se emitieron dos órdenes y el pasado 10 de noviembre también le fue emitida otra orden por el mismo delito.

Cojoc Quej ya tiene dos antecedentes: el primero del 16 de febrero de 2009 por portación ilegal de arma de fuego defensiva y/o deportiva; transporte y/o traslado ilegal de armas de fuego, y transporte de municiones de arma de fuego y otra del 13 de abril de 2009 por asesinato.

Presuntamente, para evitar ser capturado se desempeñaba como pastor evangélico de una iglesia en Santa Cruz Verapaz.

Al momento de su identificación proporcionó datos falsos, pero fue identificado por medio del dispositivo de identificación biométrica dactilar MI3, donde se confirmó que era buscado por tres casos de asesinato.

De acuerdo a la investigación, el supuesto pastor evangélico trabajaba como guardaespaldas del narcotraficante Byron Humberto Vargas Sosa (sentenciado a 90 años de cárcel) en abril de 2008 y estaría implicado en el crimen de dos adolescentes en Estanzuela, Zacapa, caso por el que fue capturado.

CC confirma que exministro de Gobernación no puede ser procesado

El Ministerio Público apeló la resolución que evita que el exministro Napoleón Barrientos sea procesado por no repeler protestas de 2023.

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Ingreso de remesas a Guatemala se incrementó un 19%, según Banguatt
Nacionales

Ingreso de remesas a Guatemala se incrementó un 19%, según Banguat

03:48 PM, Dic 05
Mundial 2026: un sorteo sin grupo de la muerte t
Deportes

Mundial 2026: un sorteo sin grupo de la muerte

02:35 PM, Dic 05
La obra del estadio Doroteo Guamuch Flores debía entregarse este sábadot
Deportes

La obra del estadio Doroteo Guamuch Flores debía entregarse este sábado

04:11 PM, Dic 05
Critics Choice Awards 2026: Ellos son todos nominadost
Farándula

Critics Choice Awards 2026: Ellos son todos nominados

05:18 PM, Dic 05

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpSeguridadPNC#liganacionalredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos