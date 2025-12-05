CC confirma que exministro de Gobernación no puede ser procesado

El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó la apelación presentada por el Ministerio Público (MP) y dejó firme la resolución que ordena que el ex ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos no puede ser procesado penalmente por no repeler las manifestaciones registradas en 2023.
En febrero de 2024, la Sala Primera de Apelaciones rechazó el recurso legal presentado por la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público con el que buscaba retomar las acciones para iniciar un proceso penal en contra del exministro de Gobernación David Napoleón Barrientos. Con esa resolución, se confirmó la falta de mérito a favor del exfuncionario.
El exfuncionario fue acusado de los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia. Esto en consecuencia de su actuar en el marco de las protestas ciudadanas, pues supuestamente incumplió las órdenes emitidas por la Corte de Constitucionalidad para preservar el orden público.
Señalamientos
Barrientos Girón fungió como ministro de Interior del Gobierno, de Alejandro Giammattei, desde enero de 2023 hasta el 16 de octubre de ese año, cuando dimitió.
El exministro renunció tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad que le ordenaba desalojar las manifestaciones y bloqueos en contra de la fiscal general, Consuelo Porras, a quien la población señaló de interferir en los resultados de las elecciones de 2023 para impedir la investidura de Arévalo de León.
Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*