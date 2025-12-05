Caso Odebrecht: Diego Chacón debe pagar Q50 mil

El Tribunal de Mayor Riesgo "B" le impuso el pago de 50 mil quetzales en concepto de reparación digna al exabogado de Manuel Baldizón, Diego Chacón Yurrita, quien fue condenado recientemente por actos de corrupción dentro del caso Odebrecht.
De acuerdo con la resolución emitida, tras haber sido encontrado culpable de dos delitos, el sindicado deberá pagar esa cantidad a una entidad benéfica.
La condena contra el profesional del derecho fue dictada el pasado lunes, cuando el tribunal consideró que el Ministerio Público (MP) logró acreditar que incurrió en acciones que se enmarcan dentro de los referidos cargos y se le impuso una pena de nueve años de prisión conmutables.
El fallo señala que tres años de prisión corresponden a la condena por el delito de falsedad ideológica y seis años por asociación ilícita. Mientras que fue absuelto del delito de lavado de dinero u otros activos.
Además se declaró la inhabilitación del ejercicio de notariado a Chacón Yurrita, mientras dure la condena.
Chacón Yurrita fue señalado por supuestamente participar en una reunión con el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, un directivo de Odebrecht y el entonces candidato a la presidencia por el partido Libertad Democrática Renovada (Líder), Manuel Baldizón.
Baldizón le habría solicitado al abogado que se encargara de abrir las cuentas y coordinara las transferencias de los supuestos sobornos pactados por 3 millones de dólares provenientes de la constructora.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7