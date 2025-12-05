 ¿Qué consecuencias enfrenta el trabajador del Inacif que sustrajo tabletas electrónicas?
Nacionales

¿Qué consecuencias enfrenta el trabajador del Inacif que sustrajo tabletas electrónicas?

Un Juzgado emitió una sentencia condenatoria contra Luis Antonio Marroquín, mientras que en la institución también se dio seguimiento a su caso.

Inacif,
Inacif / FOTO:

La semana pasada se dio a conocer el caso de un trabajador del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que estaba señalado de sustraer dispositivos electrónicos propiedad de la entidad para después empeñarlos y beneficiarse del monto económico que le asignaron. En días recientes, el caso ha avanzado y ya se tienen repercusiones tras su actuar.

El sindicado es Luis Antonio Marroquín, quien fue capturado por las fuerzas de seguridad después de que se estableció que presuntamente era el responsable del hurto de cinco tabletas inteligentes.

Según la información compartida por el Ministerio Público (MP), esta persona se aprovechó de su cargo como auxiliar administrativo del Inacif para retirar los dispositivos sin autorización.

El sindicado fue capturado el pasado 20 de noviembre en el marco de un operativo realizado por las autoridades en la zona 7 capitalina, donde también fueron recabados más indicios para fortalecer la investigación.

Los elementos encontrados por los investigadores en el allanamiento y demás indicios recabados fueron presentados ante el Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal que ayer emitió una sentencia condenatoria tras analizar los argumentos de las partes.

Marroquín se sometió al procedimiento especial de aceptación de cargos y fue declarado culpable del delito de hurto agravado en forma continuada, por lo que se dictó una pena de dos años de prisión conmutables.

Por aparte, el abogado defensor, Alejandro Arriaza, confirmó que el sentenciado fue despedido del Inacif luego de haberse confirmado su participación en los hechos ilícitos.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

