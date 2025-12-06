 Dos detenidos por exigir dinero para devolver motocicleta
Nacionales

Roban moto, piden Q7 mil por devolverla y son capturados

La PNC montó el operativo después de que un joven fue despojado de su motocicleta recién salida de agencia en un sector de Jutiapa.

Compartir:
Los sospechosos de robar la motocicleta y exigir dinero para devolverla fueron detenidos en Jutiapa., PNC
Los sospechosos de robar la motocicleta y exigir dinero para devolverla fueron detenidos en Jutiapa. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad capturaron este sábado, 6 de diciembre, a dos presuntos pandilleros implicados en el robo de una motocicleta, por la cual posteriormente estaban extorsionando al propietario, a quien le exigían dinero a cambio de devolvérsela. El operativo se llevó a cabo en el departamento de Jutiapa.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), el pasado jueves un joven de 19 años fue despojado a mano armada de su motocicleta. La misma todavía no tenía placas de circulación, ya que estaba recién salida de la agencia donde la compró. El asalto ocurrió en la calle 15 de Septiembre, en la referida localidad.

Después del robo, los supuestos delincuentes contactaron a la víctima a través de Facebook para solicitarle el pago de Q7 mil en efectivo a cambio de devolverle el vehículo y le brindaron instrucciones para la entrega del dinero.

La víctima denunció el hecho a la línea 110 de la PNC, por lo que la institución le dio seguimiento e inició el proceso de investigación del caso. El operativo estuvo a cargo de investigadores de la División de Información Policial (DIP), que trabajaron en coordinación con personal de la Comisaría 21.

"Se montó un operativo de seguimiento, lo que permitió la captura de dos presuntos integrantes de la terrorista Mara Salvatrucha que exigían el dinero a un hombre para devolverle la motocicleta robada un día antes", dijo un portavoz policial.

Agregó que los detenidos fueron identificados como: Luis Ángel López de la Cruz, de 20 años, alias "Choy"; y Alex Alberto Virula de León, de 25, alias "Flaco". La aprehensión se realizó en el parque municipal infantil de El Progreso, Jutiapa.

Recuperan motocicleta robada

La institución de seguridad indicó que los agentes sorprendieron a los sospechosos cuando se dirigían al punto donde pretendían cobrar el dinero. En ese lugar ya se tenía programado un plan que incluyó la entrega de un paquete que simulaba la cantidad acordada.

Al observar la presencia policial, los individuos intentaron escapar a bordo de una motocicleta, pero fueron interceptados y detenidos. En ese momento se les decomisó el envoltorio con el supuesto dinero, un teléfono celular usado en la negociación, la motocicleta en la que se desplazaban, las llaves y la moto reportada como robada.

Mientras tanto, se pudo establecer que a una cuadra del lugar se encontraba estacionada la motocicleta robada, pues aparentemente los presuntos pandilleros la habían dejado lista para ser entregada tras el pago.

Foto embed
La motocicleta robada estaba estacionada a una cuadra del lugar donde se acordó la entrega del pago. - PNC

En Portada

Insivumeh monitorea acercamiento de nuevo frente frío al paíst
Nacionales

Insivumeh monitorea acercamiento de nuevo frente frío al país

07:25 AM, Dic 06
Cuatro leyendas del futbol presentarán con Infantino el calendario del Mundial 2026t
Deportes

Cuatro leyendas del futbol presentarán con Infantino el calendario del Mundial 2026

08:32 AM, Dic 06
Recuento de votos se estanca y candidato apoyado por Trump sigue a la cabeza en Hondurast
Internacionales

Recuento de votos se estanca y candidato apoyado por Trump sigue a la cabeza en Honduras

08:17 AM, Dic 06
Ciclistas viven una rodada especial al lado de Sergio Chumil en Guatemalat
Deportes

Ciclistas viven una rodada especial al lado de Sergio Chumil en Guatemala

07:12 AM, Dic 06

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaDonald TrumpEE.UU.PNCSeguridadredes socialesFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos