Dos detenidos por exigir dinero para devolver motocicleta

Las fuerzas de seguridad capturaron este sábado, 6 de diciembre, a dos presuntos pandilleros implicados en el robo de una motocicleta, por la cual posteriormente estaban extorsionando al propietario, a quien le exigían dinero a cambio de devolvérsela. El operativo se llevó a cabo en el departamento de Jutiapa.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), el pasado jueves un joven de 19 años fue despojado a mano armada de su motocicleta. La misma todavía no tenía placas de circulación, ya que estaba recién salida de la agencia donde la compró. El asalto ocurrió en la calle 15 de Septiembre, en la referida localidad.
Después del robo, los supuestos delincuentes contactaron a la víctima a través de Facebook para solicitarle el pago de Q7 mil en efectivo a cambio de devolverle el vehículo y le brindaron instrucciones para la entrega del dinero.
La víctima denunció el hecho a la línea 110 de la PNC, por lo que la institución le dio seguimiento e inició el proceso de investigación del caso. El operativo estuvo a cargo de investigadores de la División de Información Policial (DIP), que trabajaron en coordinación con personal de la Comisaría 21.
"Se montó un operativo de seguimiento, lo que permitió la captura de dos presuntos integrantes de la terrorista Mara Salvatrucha que exigían el dinero a un hombre para devolverle la motocicleta robada un día antes", dijo un portavoz policial.
Agregó que los detenidos fueron identificados como: Luis Ángel López de la Cruz, de 20 años, alias "Choy"; y Alex Alberto Virula de León, de 25, alias "Flaco". La aprehensión se realizó en el parque municipal infantil de El Progreso, Jutiapa.
Recuperan motocicleta robada
La institución de seguridad indicó que los agentes sorprendieron a los sospechosos cuando se dirigían al punto donde pretendían cobrar el dinero. En ese lugar ya se tenía programado un plan que incluyó la entrega de un paquete que simulaba la cantidad acordada.
Al observar la presencia policial, los individuos intentaron escapar a bordo de una motocicleta, pero fueron interceptados y detenidos. En ese momento se les decomisó el envoltorio con el supuesto dinero, un teléfono celular usado en la negociación, la motocicleta en la que se desplazaban, las llaves y la moto reportada como robada.
Mientras tanto, se pudo establecer que a una cuadra del lugar se encontraba estacionada la motocicleta robada, pues aparentemente los presuntos pandilleros la habían dejado lista para ser entregada tras el pago.