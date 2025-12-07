Localizan pistola dentro de peluche en ingreso a la cárcel

Las sospechas de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a cargo del Centro Preventivo para Hombres de la zona 1 de Quetzaltenango se hicieron realidad cuando dentro de un oso de peluche localizaron un arma de fuego que presuntos pandilleros intentaban ingresar al penal.
La PNC denominó al juguete como un "peluche del terror", por lo que escondía en su interior. Según un comunicado de la PNC, dentro del muñeco encontraron una pistola calibre 9 milímetros, un cargador y cinco municiones.
La PNC atribuyó el hallazgo del peluche a investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA). En imágenes compartidas por las fuerzas de seguridad se apreció cómo las autoridades tuvieron que quitar las costuras del juguete para encontrar el ilícito.
La entidad de seguridad precisó que el hallazgo ocurrió durante las revisiones en las cercanías del Centro Preventivo para Hombres de la zona 1 de Quetzaltenango.
Primeras investigaciones sobre el peluche
Además, describieron que el ilícito estaba a unos 20 metros del ingreso al centro carcelario, por lo que las averiguaciones no descartan que el propósito haya sido ingresar el arma al centro carcelario, para entregarlo a integrantes de la pandilla del barrio 18.
En las imágenes se pudo constatar que el peluche con el arma estaba dentro de una bolsa color verde. La PNC no descartó más investigaciones para determinar las razones por las que pretendían ingresar el ilícito.
Los uniformados colocaron el oso de peluche, el arma, el cargador y las municiones en la palangana de una patrulla tipo picop, para tomar fotografías y compartirlas en sus canales oficiales.
Las personas responsables del arma fueron conducidas ante un juzgado de turno, del citado departamento del occidente del país, para conocer los motivos de su detención.