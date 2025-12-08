 Accidente: bus se estrella contra tortillería en Quiché
Accidente: bus se estrella contra tortillería en Quiché

Un picop también fue a impactar contra el autobús accidentado.

La unidad de transporte impactó contra una tortillería en Chichicastenango, Quiché., Bomberos Municipales Departamentales
La unidad de transporte impactó contra una tortillería en Chichicastenango, Quiché. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Dos personas resultaron heridas en el marco de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este lunes 8 de diciembre en el Cantón Camanchaj, del municipio de Chichicastenango, departamento de Quiché.

En el referido sector, por causas no establecidas, el piloto de un bus extraurbano perdió el control del volante y esto generó que se estrellara contra un inmueble donde funcionaba una tortillería. A su vez, un vehículo tipo picop colisionó en la parte lateral de la unidad de transporte.

Al observar este incidente y percatarse que había personas lesionadas, los transeúntes se comunicaron de inmediato con los Bomberos Municipales Departamentales para que pudiera brindar apoyo en la atención de esta emergencia.

"Elementos de la estación No. 5 del referido lugar, se movilizaron al sector a bordo de las unidades RD-33 y A-64 para brindarle atención pre hospitalaria a dos personas que laboraban en la tortillería", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Añadió que los pacientes fueron estabilizados y trasladados a un centro asistencial debido a que presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo.

Mientras tanto, cuatro personas más fueron atendidas en el lugar debido a que presentaban crisis nerviosa.

Bus colisionó contra tortillería en Chichicastenango, Quiché. - Bomberos Municipales Departamentales

Trágico accidente en Camotán, Chiquimula

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este lunes, 8 de diciembre, en el kilómetro 197.5 de la ruta que conduce a la frontera El Florido, en jurisdicción del municipio de Camotán, Chiquimula. Preliminarmente se informó que cinco personas perdieron la vida y unas 20 quedaron heridas.

Por causas no establecidas, el conductor de un picop en el que viajaban los afectados perdió el control del volante y esto generó que volcara sobre la cinta asfáltica.

El incidente ocurrió cuando el automóvil transitaba por un área conocida como "vuelta del Tribilín", en la aldea Brasilar, en la referida localidad, a donde ocurrieron varias unidades de bomberos y agentes de la Policía Nacional Civil.

