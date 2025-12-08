Prisión para implicado en ataque al hijo de alcalde

El Juzgado de Primera Instancia Penal resolvió ligar a proceso y enviar a prisión preventiva a un hombre implicado en el ataque armado que se registró el pasado fin de semana, en el marco del cual resultó herido el hijo del alcalde de Ciudad Vieja, Sacatepéquez.
El Ministerio Público (MP) informó que la investigación de este caso se encuentra a cargo de la Fiscalía de Distrito de Sacatepéquez, que desde que tuvo conocimiento del crimen comenzó a recabar indicios para poder avanzar en las averiguaciones.
En el marco de las pesquisas se determinó la posible implicación de Noé Daniel Almengor en los hechos. Por ello, las fuerzas de seguridad lo capturaron y lo pusieron a disposición del juzgado correspondiente.
En seguimiento del caso, el personal fiscal de la referida unidad del MP presentó ante el órgano jurisdiccional los elementos correspondientes para respaldar los señalamientos contra esta persona, pues se sospecha que estuvo implicado en el ataque armado.
En ese sentido, el Juzgado consideró que existían indicios para respaldar los señalamientos y dictó auto de procesamiento contra Almengor por el delito de homicidio en grado de tentativa. Además, resolvió que deberá permanecer en prisión preventiva mientras se concluye con la investigación, para lo cual se fijó un plazo de tres meses a la fiscalía.
Asimismo, la judicatura fijó la próxima audiencia para el 26 de marzo de 2026.
El crimen
La agresión contra el hijo del jefe edil ocurrió en horas de la madrugada del sábado, 6 de diciembre, en la zona 5 del municipio de Ciudad Vieja, Sacatepéquez.
La víctima se desplazaba junto a tres amigos cerca del estadio municipal cuando desconocidos le dispararon. Las balas impactaron en diferentes partes de su cuerpo, por lo que las personas que lo acompañaban lo trasladaron de inmediato hacia un centro asistencial, donde continúa recibiendo atención médica luego de ser intervenido.
De acuerdo con la información proporcionada por el alcalde, Federico Bethancourt, a medios de comunicación locales, su hijo se encontraba vendiendo pizzas en un negocio temporal instalado en la feria, y alrededor de la medianoche, luego de cerrar el comercio, decidió salir a dar una vuelta con sus amigos para observar los preparativos de las carrozas. El joven viajaba en la parte trasera de un vehículo cuando ocurrió el ataque.
El funcionario explicó que, momentos antes del hecho, el piloto del automóvil disminuyó la velocidad luego de que un desconocido golpeara dos veces el vidrio del vehículo. Esto se dio tras intentar esquivar un tráiler que estaba a un costado de la vía, lo que generó alarma entre los ocupantes.
"El piloto se asustó y aceleró rápidamente. Fue entonces cuando esté individuo salió de forma agresiva con una pistola y realizó un disparo", relató.