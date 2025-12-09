 Videos tras balacera en residencial de la zona 2 capitalina
Nacionales

Difunden videos tras balacera en residencial de la zona 2 capitalina

Intensa balacera en residencial de zona 2 causa pánico entre vecinos.

Balacera en colonia San Ángel, Vinicio Gutiérrez/X
Balacera en colonia San Ángel / FOTO: Vinicio Gutiérrez/X

Durante la noche del lunes 8 de diciembre, vecinos de un reconocido residencial ubicado en la zona 2 capitalina vivieron momentos de pánico luego de que se registrara un intenso intercambio de disparos en los alrededores del complejo habitacional.

De acuerdo con información preliminar, un guardia de seguridad resultó gravemente herido tras ser alcanzado por una bala perdida y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial. Hasta el momento se desconoce su identidad y su estado de salud.

Minutos después del incidente, residentes compartieron en redes sociales varias grabaciones que evidencian la magnitud de la balacera. En uno de los videos, captado desde el interior de una vivienda, se escucha la ráfaga de disparos que generó alarma entre los vecinos que buscaban resguardarse.

Otro de los clips muestra a varios residentes concentrados en los alrededores de la garita principal mientras una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) llega al lugar. En las imágenes también se aprecian impactos de bala en la cabina de seguridad, donde el guardia fue alcanzado.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con un informe preliminar, dos vehículos que transitaban desde la zona 6 protagonizaban un enfrentamiento armado. En un intento por resguardarse, uno de los automóviles ingresó al residencial, mientras que el otro permaneció en el área de la garita.

A pesar de que uno de los vehículos involucrados emprendió la huida, los disparos continuaron, poniendo en riesgo a los habitantes y al personal de seguridad privada. Tras el ataque, los responsables lograron escapar con rumbo desconocido.

Las autoridades mantienen las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho, determinar el motivo del enfrentamiento y localizar a los responsables.

La PNC y el Ministerio Público aún no han brindado mayores detalles sobre la identidad del guardia herido ni sobre el estado actual de su salud.

Emisoras  Escúchanos