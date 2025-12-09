 Desarticulan banda de secuestradores en Cobán, Alta Verapaz
Nacionales

Desarticulan banda de secuestradores en Cobán, Alta Verapaz

Fueron capturados tres presuntos miembros de la estructura criminal "Los Increueles".

Presuntos integrantes de la banda de secuestradores “Los Incrueles”., PNC
Presuntos integrantes de la banda de secuestradores “Los Incrueles”. / FOTO: PNC

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que este martes, 9 de diciembre, se logró la captura de tres presuntos integrantes de una banda de secuestradores denominada "Los Incrueles". El operativo se llevó a cabo en el municipio de Cobán, Alta Verapaz.

De acuerdo con la información compartida, los investigadores del Comando Antisecuestros llevaron a cabo las acciones para ubicar a los supuestos plagiarios, en seguimiento de un caso que se encuentra bajo investigación.

Los detenidos fueron identificados como: Mariano Lem Moran, Benedicto Jor Caal y María Ofelia Tujab Isem.

La institución de seguridad indicó que estas personas están señaladas del secuestro de dos hermanos de 4 y 6 años de edad. Los hechos con los que se le vinculan ocurrieron el pasado 8 de noviembre, cuando los plagiarios exigieron a la familia Q150 mil por cada niño a cambio de su liberación.

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.SeguridadPNCFutbol Guatemaltecoredes socialesJusticia
