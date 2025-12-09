Desarticulan banda de secuestradores en Cobán, Alta Verapaz

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que este martes, 9 de diciembre, se logró la captura de tres presuntos integrantes de una banda de secuestradores denominada "Los Incrueles". El operativo se llevó a cabo en el municipio de Cobán, Alta Verapaz.
De acuerdo con la información compartida, los investigadores del Comando Antisecuestros llevaron a cabo las acciones para ubicar a los supuestos plagiarios, en seguimiento de un caso que se encuentra bajo investigación.
Los detenidos fueron identificados como: Mariano Lem Moran, Benedicto Jor Caal y María Ofelia Tujab Isem.
La institución de seguridad indicó que estas personas están señaladas del secuestro de dos hermanos de 4 y 6 años de edad. Los hechos con los que se le vinculan ocurrieron el pasado 8 de noviembre, cuando los plagiarios exigieron a la familia Q150 mil por cada niño a cambio de su liberación.