Decomisan pinabete ilegal valorado en Q26 mil en Quetzaltenango

La División de Protección a la Naturaleza (Diprona), de la Policía Nacional Civil (PNC), implementó un operativo que concluyó con el decomiso de ramillas de pinabete que estaban siendo comercializadas de forma ilegal en el departamento de Quetzaltenango.
Según la información compartida por la institución, el personal de Diprona y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) llevó a cabo una inspección en el mercado La Democracia, ubicado en la zona 3 de esa localidad, como parte de las acciones para proteger a esta especie.
Los policías y delegados del Conap realizaron recorridos para la verificación del comercio ilegal de pinabete y otras plantas. En ese contexto, localizaron ramillas de pinabete que no contaban con el marchamo respectivo para respaldar que provienen de siembras registradas ante las autoridades.
En total, fueron decomisadas 4 mil 976 ramillas que, según el Conap, tiene un avalúo aproximado de 26 mil 082 quetzales.
Las ramillas quedaron en poder del personal de esa institución, con sede en Quetzaltenango, informó la PNC en un boletín emitido para dar a conocer este caso.
La entidad de seguridad también le recordó a la población la importancia de no comprar ni vender ramillas y árboles sin marchamo. "Evite comercializar producto ilegal de Pinabete y Tillandsias", manifestó.