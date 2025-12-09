 Pelea entre mujer y agente de PMT en vía pública
Nacionales

Captan violenta pelea entre mujer y agente de PMT en vía pública (VIDEO)

A golpes y jalones de cabello, así pelearon una mujer y una agente de PMT en Suchitepéquez.

Compartir:
Pelea entre agente de la PMT y mujer en Suchitepéz, Capturan de pantalla video de X.
Pelea entre agente de la PMT y mujer en Suchitepéz / FOTO: Capturan de pantalla video de X.

Dos videos que circulan en redes sociales captaron el momento en que una mujer y una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Antonio Suchitepéquez protagonizan una pelea en la vía pública y a plena luz del día, generando indignación entre los vecinos del municipio.

Las imágenes se viralizaron rápidamente debido a que el altercado ocurrió mientras la agente se encontraba en funciones. En el primer video, se observa a ambas mujeres discutiendo sobre una banqueta. Después de varios segundos de tensión, la agente de tránsito lanza un par de golpes y luego intenta someter a la otra mujer jalándola del cabello.

Otra persona intenta intervenir para evitar que el enfrentamiento escale, pero las involucradas continúan forcejeando sin hacer caso a quienes tratan de separarlas.

El segundo video muestra la continuación del conflicto: ambas siguen discutiendo y permanecen sujetas entre sí, tomándose de la ropa mientras intercambian insultos. Pese a la presencia de testigos, ninguna cesa en su intento por agredir a la otra.

Motivo del altercado aún es desconocido

Hasta ahora no se ha establecido qué originó la pelea. Sin embargo, versiones compartidas por testigos en redes sociales aseguran que el enfrentamiento no tuvo relación con temas de tránsito. Algunas personas incluso señalan que podría tratarse de un conflicto personal, presuntamente relacionado con una disputa sentimental, aunque esta versión no ha sido confirmada.

Aunque agredir a un agente de tránsito puede derivar en multas que superan los Q1 mil, este caso se considera ajeno a las funciones propias del tránsito. No obstante, la agente de la PMT podría enfrentar sanciones administrativas por haber agredido a una ciudadana mientras portaba el uniforme y estaba en horario laboral.

Ambas mujeres también pudieron haber sido detenidas por alterar el orden público, de acuerdo con lo establecido en la ley guatemalteca. 

Difunden videos tras balacera en residencial de la zona 2 capitalina

Intensa balacera en residencial de zona 2 causa pánico entre vecinos.

La identidad de las involucradas no ha sido revelada. Hasta el cierre de esta nota, la Municipalidad de San Antonio Suchitepéquez no ha emitido ningún comunicado sobre lo ocurrido ni ha informado si se abrirá un proceso disciplinario.

En Portada

Operativo en Huehuetenango: Un detenido y armas y explosivos decomisadost
Nacionales

Operativo en Huehuetenango: Un detenido y armas y explosivos decomisados

08:38 AM, Dic 09
Marc-André ter Stegen vuelve a una convocatoria del Barçat
Deportes

Marc-André ter Stegen vuelve a una convocatoria del Barça

07:02 AM, Dic 09
Incendio consume venta de pirotecnia en mercado de Jalapat
Nacionales

Incendio consume venta de pirotecnia en mercado de Jalapa

07:21 AM, Dic 09
Difunden videos tras balacera en residencial de la zona 2 capitalinat
Nacionales

Difunden videos tras balacera en residencial de la zona 2 capitalina

08:07 AM, Dic 09

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCSeguridadredes socialesFutbol GuatemaltecoNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos