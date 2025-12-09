Pelea entre mujer y agente de PMT en vía pública

Dos videos que circulan en redes sociales captaron el momento en que una mujer y una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Antonio Suchitepéquez protagonizan una pelea en la vía pública y a plena luz del día, generando indignación entre los vecinos del municipio.
Las imágenes se viralizaron rápidamente debido a que el altercado ocurrió mientras la agente se encontraba en funciones. En el primer video, se observa a ambas mujeres discutiendo sobre una banqueta. Después de varios segundos de tensión, la agente de tránsito lanza un par de golpes y luego intenta someter a la otra mujer jalándola del cabello.
Otra persona intenta intervenir para evitar que el enfrentamiento escale, pero las involucradas continúan forcejeando sin hacer caso a quienes tratan de separarlas.
El segundo video muestra la continuación del conflicto: ambas siguen discutiendo y permanecen sujetas entre sí, tomándose de la ropa mientras intercambian insultos. Pese a la presencia de testigos, ninguna cesa en su intento por agredir a la otra.
Motivo del altercado aún es desconocido
Hasta ahora no se ha establecido qué originó la pelea. Sin embargo, versiones compartidas por testigos en redes sociales aseguran que el enfrentamiento no tuvo relación con temas de tránsito. Algunas personas incluso señalan que podría tratarse de un conflicto personal, presuntamente relacionado con una disputa sentimental, aunque esta versión no ha sido confirmada.
Aunque agredir a un agente de tránsito puede derivar en multas que superan los Q1 mil, este caso se considera ajeno a las funciones propias del tránsito. No obstante, la agente de la PMT podría enfrentar sanciones administrativas por haber agredido a una ciudadana mientras portaba el uniforme y estaba en horario laboral.
Ambas mujeres también pudieron haber sido detenidas por alterar el orden público, de acuerdo con lo establecido en la ley guatemalteca.
La identidad de las involucradas no ha sido revelada. Hasta el cierre de esta nota, la Municipalidad de San Antonio Suchitepéquez no ha emitido ningún comunicado sobre lo ocurrido ni ha informado si se abrirá un proceso disciplinario.