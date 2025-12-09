 VIDEO. Ultiman a presunto robamotos en zona 1 de Villa Nueva
Nacionales

El cuerpo quedó tendido sobre la cinta asfáltica, escena que fue ampliamente difundida en redes sociales mediante fotografías y videos.

Presunto robamotos es atacado a balazos.
Presunto robamotos es atacado a balazos. / FOTO: Capturan de pantalla video de X.

Un ataque armado registrado la noche del lunes 8 de diciembre en la 5ª calle y 5ª avenida de la zona 1 de Villa Nueva dejó como resultado la muerte de un presunto robamotos identificado como Héctor Estuardo Martínez Rivas, de 18 años, conocido como "El Negro".

Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar tras recibir el reporte de un hombre herido por proyectil de arma de fuego; sin embargo, al evaluarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El cuerpo quedó tendido sobre la cinta asfáltica, escena que fue ampliamente difundida en redes sociales mediante fotografías y videos compartidos por vecinos.

Señalamientos previos

De acuerdo con información policial, Martínez Rivas era señalado como presunto integrante de la banda de sicariao y robamotos conocida como "Finch", así como supuesto miembro de una estructura pandillera que operaba en sectores de Villa Nueva.

El joven había sido detenido recientemente, el 28 de noviembre, acusado de participar en el robo de una motocicleta en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, incidente en el que falleció el propietario del vehículo. Ese mismo día, un juez ordenó su liberación.

Foto embed
Héctor Estuardo Martínez Rivas, de 18 años, conocido como "El Negro". - PNC.

Además, se investigaba su posible relación con otros casos de robo de motocicletas, entre ellos el hurto de una Yamaha MT-09 ocurrido semanas atrás en el redondel del kilómetro 22, donde la víctima fue atacada y murió días después en el hospital. También se le vinculaba con robos cometidos en el sector de San José y en las cercanías del redondel de Bárcena.

Investigación en desarrollo

Según los primeros reportes, individuos armados lo atacaron directamente en la vía pública. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si el hecho estaría relacionado con un intento de asalto fallido o si responde a algún conflicto previo.

El Ministerio Público realizó las diligencias correspondientes y continúa con la investigación para determinar el móvil del crimen y establecer si el joven era responsable de los hechos delictivos que se le atribuían.

