 Avances del Gobierno en erradicación de pisos de tierra
Nacionales

Programa "Mano a Mano": 11 municipios en Guatemala eliminan pisos de tierra

Olopa y San Jacinto, en el departamento de Chiquimula, fueron declarados "libres de pisos de tierra", con lo que ascienden a 50 mil los hogares beneficiados en todo el país.

El presidente Bernardo Arévalo y autoridades del Gobierno y locales durante una conferencia en Chiquimula, donde dos municipios fueron declarados "libres de pisos de tierra". / FOTO: Gobierno de Guatemala

Autoridades y vecinos celebraron este miércoles 10 de diciembre la colocación del piso de cemento número 50 mil en el municipio de San Jacinto, Chiquimula, una acción que el Gobierno aseguró que representa mucho más que una obra física.

Según las autoridades, este acto consolida el impacto positivo del programa interinstitucional "Mano a Mano" en 11 municipios, donde ya se erradicaron los pisos de tierra de las viviendas. Asimismo, aseguraron que esta es una transformación que impulsa salud y desarrollo.

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) señaló que cada piso saludable instalado refuerza el avance en salud pública, saneamiento básico y prevención de enfermedades entre las comunidades beneficiadas.

Por su parte, delegados del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) explicaron que, además del beneficio inmediato en higiene, las familias cuentan ahora con viviendas más seguras y mayores oportunidades de crecimiento.

El cambio tiene impacto directo en la seguridad alimentaria, nutricional y en el bienestar integral de quienes habitan las zonas rurales. Los organismos involucrados subrayaron que este tipo de soluciones sencillas marcan una diferencia sostenible en el entorno y futuro de las comunidades.

Arévalo destaca compromiso con la búsqueda del desarrollo

El presidente Bernardo Arévalo participó en una gira en el departamento de Chiquimula, donde se hizo la declaratoria de Olopa y San Jacinto como municipios libres de pisos de tierra.

Durante una conferencia que brindó en esa localidad, el mandatario reafirmó su compromiso de mantener la colaboración con los municipios, buscando que cada familia acceda a condiciones de vivienda que promuevan su desarrollo y construyan un futuro más digno y próspero.

El gobernante hizo referencia a que el involucramiento multisectorial ha sido clave para alcanzar la meta de eliminar los pisos de tierra en cada vez más hogares en esa localidad y otras más donde ya ha tenido impacto el programa "Mano a mano" y en los que, próximamente, se verán beneficiados.

El programa ha logrado que 11 municipios del país ahora cuenten con pisos de cemento, lo que reduce drásticamente la exposición de la población rural a enfermedades asociadas a la insalubridad de los pisos de tierra, como diarreas y afecciones respiratorias.

Emisoras  Escúchanos