 Accidente en Zona 2: Muere motorista en trágico suceso
Nacionales

Muere motorista tras accidente en zona 2

La motocicleta y un vehículo colisionaron en el Barrio Moderno.

El conductor de una motocicleta murió tras el accidente en Barrio Moderno, zona 2 capitalina., Bomberos Municipales
El conductor de una motocicleta murió tras el accidente en Barrio Moderno, zona 2 capitalina. / FOTO: Bomberos Municipales

Una persona murió en el marco de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada de este miércoles, 10 de diciembre, en la 4ª calle y 12 avenida de la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, en el Barrio Moderno.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales, en este sector colisionaron un vehículo y una motocicleta. Las causas del percance no han sido establecidas.

En el marco del fuerte impacto entre los vehículos, el motorista quedó gravemente lesionado, por lo que perdió la vida en el lugar.

"Se localizó a un hombre, quien al ser evaluado no cuenta con signos vitales por politraumatismo", explicó un portavoz del cuerpo de socorro.

Agregó que, hasta el momento, la víctima mortal no ha podido ser identificada. Solo se estableció que tiene aproximadamente 39 años de edad.

Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron a la escena para darle seguimiento al caso y coordinar el traslado del fallecido hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Motorista herido en accidente

En horas de la madrugada de este miércoles ocurrió otro accidente de tránsito en el que se vio afectado un motorista. Esto se dio en el kilómetro 79 de la Ruta Nacional 14.

Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que una persona de sexo masculino que se movilizaba en motocicleta fue atropellada por el conductor de un vehículo que aparentemente continuó su marcha tras el hecho.

"Elementos de la estación de Ciudad Vieja, a bordo de la unidad RD-15, brindaro atención pre-hospitalaria al paciente y lo trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

No se ampliaron mayores detalles con respecto al estado de salud de esta persona, solo se conoció que presentaba traumas y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo.

Accidente de motorista en RN-14. - Bomberos Municipales Departamentales

