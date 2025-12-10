 PNC reporta 50 capturados tras más de 100 operativos
PNC reporta 50 capturados tras más de 100 operativos

Como "exitosos" calificaron las autoridades de la PNC los más de 100 operativos desarrollados en todo el país.

Los más de 100 operativos se desarrollaron en todo el país., PNC de Guatemala.
Los más de 100 operativos se desarrollaron en todo el país. / FOTO: PNC de Guatemala.

Después de confirmar que se realizaron más de 100 operativos de prevención en el país, durante este miércoles (10/12/2025), las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) oficializaron la captura de 50 personas. Las fuerzas de seguridad indicaron que las acciones de prevención fueron ejecutadas por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal y coordinada por fiscales del Ministerio Publico (MP).

La PNC añadió que las labores se ejecutaron en seguimiento a distintos casos que están bajo investigación a nivel nacional. En el detalle, las autoridades precisaron que en total fueron detenidos 45 hombres y fueron apresadas cinco mujeres, por la comisión de distintos delitos.

Según la PNC, a los detenidos en los operativos se les acusa de los delitos de violación, extorsión, negación económica, violencia contra la mujer en su manifestación física, violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación, agresión sexual y violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado.

De la misma forma, los apresados son sospechosos de estafa propia, incendio y portación ilegal de arma de fuego, entre otros ilícitos.

Guatemala extradita a tres hombres vinculados al narcotráfico a Estados Unidos

Los sospechosos guardaban prisión en Mariscal Zavala.

Capturas que la PNC resalta tras los allanamientos

La PNC subrayó la captura de un hombre por sus presuntos nexos con la banda "Los Colochos", de la clica Porteños Locos, de la mara salvatrucha. Pese a la importancia de la aprehensión, las autoridades únicamente identificaron al detenido como Fernando.

La PNC narró que, en esta acción policial, el presunto pandillero intentó darse a la fuga al percatarse de uno de los operativos. Fernando es señalado de los ilícitos de extorsión y estafa propia; además, tiene un antecedente por extorsión en el año 2024.

En Alta Verapaz, los policías detuvieron a madre e hijo porque en su domicilio se les localizó un rifle, un revolver y 57 municiones de diferentes calibres, sin que tuvieran el permiso respectivo de la Dirección General de Control de Armas y Municiones.

Los detenidos únicamente fueron identificados como Melvin de 20 años y María, de 41. Ambos fueron llevados a un juzgado para resolver su situación legal.

Con información del periodista Juan Carlos Chanta de Emisoras Unidas FM.

