 Detienen a implicados en robo a camión de traslado de valores
Nacionales

Detienen a implicados en robo a camión de traslado de valores

Las fuerzas de seguridad capturaron a señalados en el caso "Taxistas del Viejo".

Compartir:
., Omar Solís/Emisoras Unidas
. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Las autoridades guatemaltecas implementaron un amplio operativo este jueves, 11 de diciembre, en diferentes puntos del país. Como resultado fueron capturadas 13 personas, incluidos cinco presuntos integrantes de la estructura criminal "Los Taxistas del Viejo", vinculados con el asalto a un camión de valores ocurrido en el departamento de San Marcos.

Desde tempranas horas, los investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) se desplegaron a las áreas donde se tenía sospecha de la posible presencia de estas personas implicadas en diferentes casos. Fueron más de 70 diligencias de allanamiento, registro e inspección las que se llevaron a cabo en los departamentos de Guatemala, Santa Rosa, Chiquimula, Suchitepéquez, Petén, Sacatepéquez, Sololá Quiché y Huehuetenango.

Con el paso de las horas, se confirmó la detención de personas señaladas de cargos como conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita, robo agravado y asesinato, así como presuntos extorsionistas.

Vinculados con robo a camión de valores y otros casos

En conferencia de prensa, el fiscal de Sección de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Dennis Torres, dijo que dentro del caso "Taxistas del Viejo" se detectó la existencia de una estructura que opera en la ciudad capital. Sin embargo, también se estableció su vinculación con un incidente violento ocurrido en San Marcos.

El grupo criminal está dedicado al sicariato, robos y narcomenudeo. Aunque el caso más relevante es que dicho grupo es señalado de participar el pasado 1 de septiembre en el asalto a un camión de una empresa de transporte de valores en El Rodeo, San Marcos, el cual trasladaba Q1 millón 100 mil en efectivo.

También se les vincula con un ataque a un maestro en San José Pinula, Guatemala. Se hicieron 34 disparos contra la víctima, pero logró sobrevivir.

En Portada

Guatemala se prepara para homenajear a la Patrona de América, la Virgen de Guadalupet
Nacionales

Guatemala se prepara para homenajear a la "Patrona de América", la Virgen de Guadalupe

01:08 PM, Dic 11
Guadalajara anuncia el término de su relación con Chicharito Hernándezt
Deportes

Guadalajara anuncia el término de su relación con Chicharito Hernández

01:14 PM, Dic 11
Tortillería comparte las fotos más esperadas: Ricardo Arjona y Jason Momoa juntos en el mismo lugart
Farándula

Tortillería comparte las fotos más esperadas: Ricardo Arjona y Jason Momoa juntos en el mismo lugar

12:56 PM, Dic 11
Tribunal rechaza amparo a acusados en el caso de Melisa Palaciost
Nacionales

Tribunal rechaza amparo a acusados en el caso de Melisa Palacios

02:08 PM, Dic 11

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos