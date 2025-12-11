Detienen a implicados en robo a camión de traslado de valores

Las autoridades guatemaltecas implementaron un amplio operativo este jueves, 11 de diciembre, en diferentes puntos del país. Como resultado fueron capturadas 13 personas, incluidos cinco presuntos integrantes de la estructura criminal "Los Taxistas del Viejo", vinculados con el asalto a un camión de valores ocurrido en el departamento de San Marcos.
Desde tempranas horas, los investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) se desplegaron a las áreas donde se tenía sospecha de la posible presencia de estas personas implicadas en diferentes casos. Fueron más de 70 diligencias de allanamiento, registro e inspección las que se llevaron a cabo en los departamentos de Guatemala, Santa Rosa, Chiquimula, Suchitepéquez, Petén, Sacatepéquez, Sololá Quiché y Huehuetenango.
Con el paso de las horas, se confirmó la detención de personas señaladas de cargos como conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita, robo agravado y asesinato, así como presuntos extorsionistas.
Vinculados con robo a camión de valores y otros casos
En conferencia de prensa, el fiscal de Sección de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Dennis Torres, dijo que dentro del caso "Taxistas del Viejo" se detectó la existencia de una estructura que opera en la ciudad capital. Sin embargo, también se estableció su vinculación con un incidente violento ocurrido en San Marcos.
El grupo criminal está dedicado al sicariato, robos y narcomenudeo. Aunque el caso más relevante es que dicho grupo es señalado de participar el pasado 1 de septiembre en el asalto a un camión de una empresa de transporte de valores en El Rodeo, San Marcos, el cual trasladaba Q1 millón 100 mil en efectivo.
También se les vincula con un ataque a un maestro en San José Pinula, Guatemala. Se hicieron 34 disparos contra la víctima, pero logró sobrevivir.