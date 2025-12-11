Cuatro militares heridos durante enfrentamiento en Sololá

El Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) confirmó este jueves, 11 de diciembre, que cuatro integrantes del Ejército de Guatemala resultaron heridos mientras llevaban a cabo operaciones de seguridad en el área limítrofe entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en el departamento de Sololá.
Por medio de un comunicado, la institución indicó que este día tuvo lugar un intercambio de disparos entre grupos armados pertenecientes a las comunidades en conflicto por temas territoriales.
Durante el enfrentamiento, cuatro soldados del Ejército de Guatemala resultaron heridos, uno de ellos por impactos de proyectil de arma de fuego. "Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado vía aérea al Centro Médico Militar, donde recibe atención especializada", indicó la entidad.
Añadió que los otros tres soldados sufrieron heridas leves, así que fueron trasladados al centro de salud del área para recibir la atención correspondiente.