Masagua con luto de 40 días en memoria de Nelson Marroquín

Derivado del asesinato del alcalde del municipio de Masagua, departamento de Escuintla, el concejo municipal de la localidad declaró 40 días de luto, durante este jueves (11/12/2025), para guardar la memoria de Nelson Marroquín. Según la descripción de la comuna, durante ese periodo de tiempo se suspendieron todas las actividades festivas.
En un comunicado, las autoridades ediles declararon luto municipal por 40 días, mientras la población sigue pidiendo a las autoridades que se esclarezca el crimen. Mientras tanto, medios locales convocaron a un rezo por los nueve días del deceso del jefe edil, la actividad religiosa está programada para las 17:00 horas frente al parque central.
Vecinos de Masagua pidieron a las personas que asistan al rezo, que se congreguen a un costado del árbol de Navidad y que además lleven una veladora blanca, como símbolo para exigir paz y justicia en el municipio.
El domingo pasado, el Ministerio de Gobernación anunció que tres equipos de investigadores están trabajando en el caso, tomando en cuenta que el funcionario, Nelson Marroquín, fue asesinado frente a varias personas que observaban un desfile navideño.
Al momento del ataque armado, Marroquín encabezaba el desfile local, acompañado de su esposa y otros trabajadores de la comuna.
Reacciones por el asesinato del alcalde de Masagua
Tras darse a conocer la muerte de Marroquín, varias figuras públicas reaccionaron lamentando la muerte del jefe edil. Uno de los primeros funcionarios que reaccionó fue el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero.
En un comunicado, Siero afirmó que "Masagua y Guatemala perdieron a un gran hombre. El alcalde Nelson Marroquín era una gran persona y un excelente servidor municipal".
Es urgente que el Ejecutivo deje de poner excusas y le pongan un alto a la violencia que se vive en todo el país. Basta de extorsiones y asesinatos", declaró Siero.
Asimismo, el presidente Bernardo Arévalo reaccionó para condenar el hecho de violencia en contra del jefe edil y ordenó a la cartera del Interior hacer todos los esfuerzos para dar con los responsables del crimen.
La vicemandataria, Karin Herrera, también lamentó el hecho y se solidarizó con familiares y población de Masagua, Escuintla.
Piden atender a vecinos de la aldea Obero
Medios locales destacaron algunas inconformidades en la aldea Obero, donde se materializó el asesinato del funcionario, por supuestas represalias a causa del crimen. Algunos vecinos publicaron quejas afirmando que no reciben atención de servicios municipales desde que ocurrió la tragedia.
En ese sentido, líderes locales hicieron un llamado a la calma, tomando en cuenta que la población en general no es culpable de los lamentables acontecimientos en la comunidad.