Caso Melisa: Audiencia aplazada por falta de abogado

El Juzgado de Mayor Riesgo C tenía previsto desarrollar este jueves, 11 de diciembre, la audiencia de ofrecimiento de pruebas del caso que se sigue por el asesinato de Melisa Palacios; sin embargo, esta fue suspendida ante la ausencia del abogado defensor de los procesados.
Este día se esperaba conocer cuándo podría iniciar el juicio en contra de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, quienes enfrentan proceso penal por el delito de asesinato, ya que la Fiscalía los vincula directamente con el crimen contra la estudiante, ocurrido en 2021.
Los acusados fueron trasladados en horas de la mañana a la Torre de Tribunales para comparecer ante el referido órgano jurisdiccional. Sin embargo, en el momento en el que la jueza Carol Yesenia Berganza verificó la asistencia de las partes, se determinó que su abogado no estaba presente.
Se trata de Saúl Zenteno, exdefensor del excandidato presidencial Manuel Baldizón, quien recientemente se sumó al equipo legal contratado por Bonilla y Marroquín, con el enfoque de implementar una nueva estrategia para darle seguimiento al caso.
Según se explicó en la audiencia, el profesional del derecho se encuentra de viaje en Miami, Florida, Estados Unidos, y regresa a Guatemala hasta la tercera semana de diciembre, así que fue imposible que compareciera esta mañana.
Ante la ausencia de Zenteno, se informó que sería el abogado Julio Gerónimo quien ejercería la defensa de los procesados, pero la audiencia no pudo avanzar debido a que Bonilla se opuso a ser representada por ese profesional. La acusada expuso que haría uso de su derecho de contar con un abogado de su confianza, así que debería ser Zenteno quien la representara.
En ese contexto, la jueza suspendió la audiencia de ofrecimiento de pruebas y la reprogramó para el 5 de enero de 2026, a las 09:00 horas.
Madre de Melisa sigue en búsqueda de justicia
La defensa de Bonilla y Marroquín ha intentado en múltiples ocasiones que la jueza Berganza sea separada del caso. Asimismo, insiste en dejar sin efecto el fallo emitido por la togada en septiembre pasado, por medio del cual fueron enviados a juicio por el delito de asesinato.
Tras finalizar la audiencia de este día en la que, de nuevo, se retrasa el avance del caso, Anabella Chacón, la madre de Melisa, indicó que seguirá luchando para buscar justicia para la joven.
"La vida de mi hija, eso nadie me lo va a devolver. Los abogados defensores de ella (Bonilla) nunca han visto el derecho de la vida de mi hija. Por la justicia de mi hija, yo voy a luchar", concluyó.
* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas.