 Caso Melisa: Audiencia aplazada por falta de abogado
Nacionales

Audiencia del caso Melisa Palacios aplazada por incomparecencia de abogado

"Por la justicia de mi hija, yo voy a luchar", expresó la madre de la víctima después de conocerse que deberán esperar casi un mes más para avanzar en el caso.

Compartir:
María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, implicados en el crimen contra Melisa Palacios, comparecen a audiencia el jueves, 11 de diciembre de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, implicados en el crimen contra Melisa Palacios, comparecen a audiencia el jueves, 11 de diciembre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Juzgado de Mayor Riesgo C tenía previsto desarrollar este jueves, 11 de diciembre, la audiencia de ofrecimiento de pruebas del caso que se sigue por el asesinato de Melisa Palacios; sin embargo, esta fue suspendida ante la ausencia del abogado defensor de los procesados.

Este día se esperaba conocer cuándo podría iniciar el juicio en contra de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, quienes enfrentan proceso penal por el delito de asesinato, ya que la Fiscalía los vincula directamente con el crimen contra la estudiante, ocurrido en 2021.

Los acusados fueron trasladados en horas de la mañana a la Torre de Tribunales para comparecer ante el referido órgano jurisdiccional. Sin embargo, en el momento en el que la jueza Carol Yesenia Berganza verificó la asistencia de las partes, se determinó que su abogado no estaba presente.

Se trata de Saúl Zenteno, exdefensor del excandidato presidencial Manuel Baldizón, quien recientemente se sumó al equipo legal contratado por Bonilla y Marroquín, con el enfoque de implementar una nueva estrategia para darle seguimiento al caso.

Según se explicó en la audiencia, el profesional del derecho se encuentra de viaje en Miami, Florida, Estados Unidos, y regresa a Guatemala hasta la tercera semana de diciembre, así que fue imposible que compareciera esta mañana.

Ante la ausencia de Zenteno, se informó que sería el abogado Julio Gerónimo quien ejercería la defensa de los procesados, pero la audiencia no pudo avanzar debido a que Bonilla se opuso a ser representada por ese profesional. La acusada expuso que haría uso de su derecho de contar con un abogado de su confianza, así que debería ser Zenteno quien la representara.

En ese contexto, la jueza suspendió la audiencia de ofrecimiento de pruebas y la reprogramó para el 5 de enero de 2026, a las 09:00 horas.

Madre de Melisa sigue en búsqueda de justicia

La defensa de Bonilla y Marroquín ha intentado en múltiples ocasiones que la jueza Berganza sea separada del caso. Asimismo, insiste en dejar sin efecto el fallo emitido por la togada en septiembre pasado, por medio del cual fueron enviados a juicio por el delito de asesinato.

Tras finalizar la audiencia de este día en la que, de nuevo, se retrasa el avance del caso, Anabella Chacón, la madre de Melisa, indicó que seguirá luchando para buscar justicia para la joven.

"La vida de mi hija, eso nadie me lo va a devolver. Los abogados defensores de ella (Bonilla) nunca han visto el derecho de la vida de mi hija. Por la justicia de mi hija, yo voy a luchar", concluyó.

* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas.

En Portada

MP apela fallo que devolvió edificio a empresa vinculada a Baldizónt
Nacionales

MP apela fallo que devolvió edificio a empresa vinculada a Baldizón

10:37 AM, Dic 11
Audiencia del caso Melisa Palacios aplazada por incomparecencia de abogadot
Nacionales

Audiencia del caso Melisa Palacios aplazada por incomparecencia de abogado

10:18 AM, Dic 11
Carlos Ruiz: En Guatemala están acostumbrados a que por un voto reciben beneficiost
Deportes

Carlos Ruiz: "En Guatemala están acostumbrados a que por un voto reciben beneficios"

09:11 AM, Dic 11
Actriz de La maravillosa Sra. Maisel muere tras ser arrollada por un autot
Farándula

Actriz de "La maravillosa Sra. Maisel" muere tras ser arrollada por un auto

08:39 AM, Dic 11

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol GuatemaltecoSeguridadredes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos