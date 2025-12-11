 Video: Hombre fue sorprendido dañando el templo de Tikal
Nacionales

Video: Hombre fue sorprendido dañando el templo de Tikal

La PNC lo capturó y ahora el detenido enfrenta acusaciones por el delito de depredación de bienes culturales.

Compartir:
El detenido fue llevado a un juzgado local, para resolver su situación legal, tras dañar el lugar sagrado., PNC de Guatemala.
El detenido fue llevado a un juzgado local, para resolver su situación legal, tras dañar el lugar sagrado. / FOTO: PNC de Guatemala.

La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), confirmó la captura de un hombre que fue sorprendido dañando el templo II del Parque Nacional Tikal. Aunque el incidente ocurrió el pasado 9 de diciembre, las autoridades confirmaron la aprehensión este jueves (11/12/2025).

El vocero de la PNC, Edwin Monroy, añadió que el detenido fue identificado como Bacilio Paz Marcos de 33. En un video compartido por la policía se pudo observar como el hoy detenido fue sorprendido tras hacer rayones o pintas en la estructura del lugar sagrado.

El MP informó que ahora Paz es acusado de cometer el delito de depredación de bienes culturales, por lo que fue enviado a un juzgado para resolver su situación legal.

Esta acción constituye un daño directo a un bien cultural protegido", declaró el MP.

En las imágenes compartidas, se ve como el señalado camina después de haber rayado el monumento de Tikal. En ese momento, el aprehendido vestía gorra blanca, playera negra, pantalón gris y tenis negros.

En otras noticias: Tribunal rechaza amparo a acusados en el caso de Melisa Palacios

Tribunal rechaza amparo a acusados en el caso de Melisa Palacios

Con esta acción, Fernanda Bonilla y Luis Marroquín pretendían dejar sin efecto la decisión de la jueza de Mayor Riesgo C.

El mensaje que quería inmortalizar en Tikal

Según medios de comunicación local, el detenido es un vecino del departamento del Quiché que conoció por primera vez Tikal. Por esa razón, el vecino habría querido inmortalizar el nombre de su pueblo natal en la estructura, por lo que fue detenido.

En las imágenes se nota que el detenido intentó escribir Playa, porque posiblemente quería resaltar el sector de Playa Grande, ubicado en el municipio de Ixcán, Quiché.

Medios locales añadieron que fue una denuncia la que permitió la aprehensión de Paz, por medio de agentes de la División de Seguridad al Turista (DISETUR). Finalmente, el detenido fue llevado a un jugado de turno del departamento de Petén, donde conocerá los motivos de su detención, para después conocer si es ligado a proceso penal.

En Portada

Fotos: Fieles empiezan a celebrar el Día de la Virgen de Guadalupet
Nacionales

Fotos: Fieles empiezan a celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe

07:16 PM, Dic 11
Masagua declara luto de 40 días en memoria del alcalde Nelson Marroquínt
Nacionales

Masagua declara luto de 40 días en memoria del alcalde Nelson Marroquín

08:19 PM, Dic 11
Exigen la liberación de líderes indígenas detenidos desde hace 233 díast
Nacionales

Exigen la liberación de líderes indígenas detenidos desde hace 233 días

04:00 PM, Dic 11
El campeón Antigua elimina al Xelajú y es semifinalista del Apertura 2025t
Deportes

El campeón Antigua elimina al Xelajú y es semifinalista del Apertura 2025

10:04 PM, Dic 11

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol Guatemaltecoredes socialesJusticiaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos