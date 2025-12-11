Video: Hombre fue sorprendido dañando el templo de Tikal

La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), confirmó la captura de un hombre que fue sorprendido dañando el templo II del Parque Nacional Tikal. Aunque el incidente ocurrió el pasado 9 de diciembre, las autoridades confirmaron la aprehensión este jueves (11/12/2025).
El vocero de la PNC, Edwin Monroy, añadió que el detenido fue identificado como Bacilio Paz Marcos de 33. En un video compartido por la policía se pudo observar como el hoy detenido fue sorprendido tras hacer rayones o pintas en la estructura del lugar sagrado.
El MP informó que ahora Paz es acusado de cometer el delito de depredación de bienes culturales, por lo que fue enviado a un juzgado para resolver su situación legal.
Esta acción constituye un daño directo a un bien cultural protegido", declaró el MP.
En las imágenes compartidas, se ve como el señalado camina después de haber rayado el monumento de Tikal. En ese momento, el aprehendido vestía gorra blanca, playera negra, pantalón gris y tenis negros.
El mensaje que quería inmortalizar en Tikal
Según medios de comunicación local, el detenido es un vecino del departamento del Quiché que conoció por primera vez Tikal. Por esa razón, el vecino habría querido inmortalizar el nombre de su pueblo natal en la estructura, por lo que fue detenido.
En las imágenes se nota que el detenido intentó escribir Playa, porque posiblemente quería resaltar el sector de Playa Grande, ubicado en el municipio de Ixcán, Quiché.
Medios locales añadieron que fue una denuncia la que permitió la aprehensión de Paz, por medio de agentes de la División de Seguridad al Turista (DISETUR). Finalmente, el detenido fue llevado a un jugado de turno del departamento de Petén, donde conocerá los motivos de su detención, para después conocer si es ligado a proceso penal.